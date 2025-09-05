'रे हम जिंदा बानी, मत मुवाओ सन हमरा के', अपनी मौत की खबर पर खेसारी का आ गया रिएक्शन
'रे हम जिंदा बानी, मत मुवाओ सन हमरा के', अपनी मौत की खबर पर खेसारी का आ गया रिएक्शन

Bhojpuri Superstar Khesari Lal Yadav: खेसारी लाल यादव ने अपनी मौत की खबर पर खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट किया. भोजपुरी सुपरस्टार ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि रे हम ज़िंदा बानी. मत मुवाओ सन हमरा के अभी भाई लोग.

Written By  Shailendra |Last Updated: Sep 05, 2025, 06:27 AM IST

खेसारी लाल यादव (File Photo)
खेसारी लाल यादव (File Photo)

Khesari Lal Yadav Reaction on Fake News: खेसारी लाल यादव के निधन की खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैली हुई है. इस खबर ने उनके चाहने वालों के हैरान और परेशान कर दिया है. हर कोई टेंशन में हैं कि आखिर ये कैसे हुआ? खेसारी लाल यादव की मौत कैसे हो गई? सोशल मीडिया पर उनके चाहने वाले लगातार अपना रिएक्शन दे रहे हैं. इस बीच खेसारी लाल यादव को सामने आना पड़ा और रिएक्शन देना पड़ा. जब खेसारी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया तब जाकर सभी को यकीन हुआ कि ये खबर पूरी तरह से फर्जी है.

खेसारी ने पोस्ट कर अपनी मौत पर दिया रिएक्शन

जब खेसारी लाल यादव की मौत की खबर सोशल मीडिया पर अफवाह चरम पर पहुंच गई, हर तरह गम का आलम हो गया. लोगों के बीच गम का माहौल छा गया, तो खुद भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने इसका खंडन किया. उन्होंने अपने एक्स (पहले ट्विटर) अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा कि रे हम ज़िंदा बानी. मत मुवाओ सन हमरा के अभी भाई लोग.

कैसे उड़ी मौत की झूठी खबर, जानिए

भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री के ट्रेंडिंग स्टार और हिट मशीन के नाम से जाने-जाने वाले खेसारी लाल यादव की मौत की खबर कैसे उड़ी, ये लोग जानना चा रहे हैं. दरअसल, खेसारी लाल यादव के निधन की खबर Aryan Rajput Official फेसबुक अकाउंट से शेयर किया गया है. इस पेज से खेसारी लाल यादव की एक तस्वीर को पोस्ट किया गया है, जिसमें भावपूर्ण श्रद्धाजंलि, भोजपुरी जगत के मशहुर गायक-अभिनेता स्व: खेसारी लाल यादव. इस तस्वीर के सोशल मीडिया पर आते ही आग की तरह वायरल हो गई.

यह भी पढ़ें: 'ये छोटी है, लेकिन इसका कुछ भी छोटा नहीं', पवन सिंह के बाद खेसारी भी आ गए लपेटे में

अफवाह ने भोजपुरी फैंस को बहुत परेशान कर दिया

बता दें कि खेसारी लाल यादव के निधन की अफवाह ने भोजपुरी फैंस को बहुत परेशान कर दिया. इंस्टाग्राम, फेसबुक और वॉट्सएप पर शोक संदेशों देने लगे, जिससे उनके चाहने वालों में गम का माहौल छा गया. सोशल मीडिया पर गम का आलम नजर आ रहा था.

यह भी पढ़ें:Bhojpuri News: भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की मौत! जानिए क्या है सच

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

;