जब मंच पर ब्राह्मण बच्चे के पैर छूने लगे खेसारी लाल यादव, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

Khesari Lal Yadav News: भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव अपनी फिल्मों और गानों के जरिए लोगों के दिलों पर राज करते हैं. साथ-साथ अपने बेबाक बयानों और लाइव शोज के लिए हमेशा चर्चा में रहते हैं. इस बीच सोशल मीडिया पर खेसारी लाल यादव का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपनी संस्कारी छवि में नजर आ रहे हैं. जिसके बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है. चलिए पूरा मामला जानते हैं.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, सोशल मीडिया पर खेसारी लाल यादव का एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है. वायरल क्लिप में देखा जा सकता है कि एक लाइव शो के दौरान धोती-कुर्ता पहने एक छोटा बच्चा स्टेज पर आता है और सम्मान स्वरूप खेसारी के पैर छूने की कोशिश करता है. इस पर खेसारी लाल यादव न केवल उसे रोकते हैं, बल्कि खुद झुककर उस बच्चे के पैर छू लेते हैं.

वायरल वीडियो क्लिप में देखा जा सकता है कि खेसारी लाल यादव बच्चे से कहते हैं कि आप पैर मत छुआ करो, आप ब्राह्मण कुल के आदमी हो. हमारे यहां संस्कार है कि हम ब्राह्मण बच्चों के भी पैर छूते हैं. आप बैठ जाओ.

भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने मंच पर पहुंचे ब्राह्मण बच्चे को पैर छूने से मना किया- "आप ब्राह्मण कुल के आदमी हो. हमारे यहां ब्राह्मण बच्चों का भी पैर छूते है. हमारे यहां संस्कार है" यह कहकर खेसारी ने बच्चे के पैर छू लिये। pic.twitter.com/tmdc8mOMON — Anuj Agnihotri Swatntra (@ASwatntra) February 7, 2026

खेसारी लाल यादव के इस वीडियो क्लिप पर सोशल मीडिया दो हिस्सों में बांट गया है. यहां उनके फैन्स इसे उनकी सादगी और सनातन संस्कारों से जोड़कर देख रहे हैं. वहीं, खेसारी लाल यादव के आलोचक इसे जातिवाद और मानसिक गुलामी कह रहे हैं.

