Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3102636
Zee Bihar JharkhandBhojpuri Cinema

जब मंच पर ब्राह्मण बच्चे के पैर छूने लगे खेसारी लाल यादव, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

Khesari Lal Yadav Stage Video: सोशल मीडिया पर खेसारी लाल यादव का एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है. वायरल क्लिप में देखा जा सकता है कि एक लाइव शो के दौरान धोती-कुर्ता पहने एक छोटा बच्चा स्टेज पर आता है और सम्मान स्वरूप खेसारी के पैर छूने की कोशिश करता है.

Written By  Shailendra |Last Updated: Feb 08, 2026, 07:50 PM IST

Trending Photos

खेसारी लाल यादव वायरल वीडियो (Photo-@ASwatntra)
खेसारी लाल यादव वायरल वीडियो (Photo-@ASwatntra)

Khesari Lal Yadav News: भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव अपनी फिल्मों और गानों के जरिए लोगों के दिलों पर राज करते हैं. साथ-साथ अपने बेबाक बयानों और लाइव शोज के लिए हमेशा चर्चा में रहते हैं. इस बीच सोशल मीडिया पर खेसारी लाल यादव का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपनी संस्कारी छवि में नजर आ रहे हैं. जिसके बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है. चलिए पूरा मामला जानते हैं.

क्या है पूरा मामला?
दरअसल, सोशल मीडिया पर खेसारी लाल यादव का एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है. वायरल क्लिप में देखा जा सकता है कि एक लाइव शो के दौरान धोती-कुर्ता पहने एक छोटा बच्चा स्टेज पर आता है और सम्मान स्वरूप खेसारी के पैर छूने की कोशिश करता है. इस पर खेसारी लाल यादव न केवल उसे रोकते हैं, बल्कि खुद झुककर उस बच्चे के पैर छू लेते हैं.

वायरल वीडियो क्लिप में देखा जा सकता है कि खेसारी लाल यादव बच्चे से कहते हैं कि आप पैर मत छुआ करो, आप ब्राह्मण कुल के आदमी हो. हमारे यहां संस्कार है कि हम ब्राह्मण बच्चों के भी पैर छूते हैं. आप बैठ जाओ.

Add Zee News as a Preferred Source

खेसारी लाल यादव के इस वीडियो क्लिप पर सोशल मीडिया दो हिस्सों में बांट गया है. यहां उनके फैन्स इसे उनकी सादगी और सनातन संस्कारों से जोड़कर देख रहे हैं. वहीं, खेसारी लाल यादव के आलोचक इसे जातिवाद और मानसिक गुलामी कह रहे हैं.

यह भी पढ़ें: मोनालिसा के पति संग इश्क लड़ा रहीं अक्षरा सिंह! 'चांद तलक' में सब क्लियर हो गया

TAGS

Bhojpuri newsKhesari Lal Yadav

Trending news

Bhojpuri news
जब मंच पर ब्राह्मण बच्चे के पैर छूने लगे खेसारी लाल यादव, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस
Chhapra News
छपरा में 5 अपराधियों ने ज्वेलरी दुकान में घुसकर लूटे 20 लाख, CCTV में बदमाश
Katihar News
डिलीवरी बॉय बनकर आया प्रेमी और फिर... शादीशुदा प्रेमिका के घर से बरामद हुआ शव
Madhepura news
साहूगढ़ दुर्गा मंदिर में फिर चोरी: पुलिस की सुस्ती से भड़के ग्रामीण
Samastipur News
समस्तीपुर में वकील पर बरसीं 20 गोलियां, मौके से 15 खोखे बरामद
Bagaha News
पिता गए थे काम पर और मां लकड़ी लाने, पीछे से सबसे छोटी बेटी ने फंदे से लटककर दी जान
Begusarai News
थमे ई-रिक्शा के पहिए, अवैध वसूली के खिलाफ बेगूसराय में प्रदर्शन
Bihar News
'निर्माण कार्य जल्द पूरा करने का अल्टीमेटम', सीएम नीतीश का ग्राउंड जीरो निरीक्षण
Bagaha News
Bagaha News: बगहा में दो सड़क हादसों में महिला और युवक की मौत, मचा कोहराम
Seraikela News
Seraikela News: सरायकेला में मेडिकल छात्र ने घर में फांसी लगाकर की आत्महत्या