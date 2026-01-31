Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3092725
Zee Bihar JharkhandBhojpuri Cinema

भोजपुरी सुपरस्टार मनोज तिवारी की पहचान पर 'डाका', फर्जी अकाउंट से बिगड़ रही थी छवि, जानें पूरा मामला

Manoj Tiwari: फेसबुक पर 'मनोज तिवारी बीजेपी' नाम से एक फर्जी अकाउंट चल रहा था. इस फर्जी आईडी पर मनोज तिवारी की फोटो, वीडियो और नाम का इस्तेमाल किया जा रहा था. इस अकाउंट से भ्रामक संदेश, गलत जानकारी और ऐसे पोस्ट डाले जा रहे थे, जिनका सांसद मनोज तिवारी या उनकी टीम से कोई लेना-देना नहीं था.

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Jan 31, 2026, 03:42 PM IST

Trending Photos

भोजपुरी सुपरस्टार मनोज तिवारी के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी (File Photo)
भोजपुरी सुपरस्टार मनोज तिवारी के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी (File Photo)

Bhojpuri News: भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारी के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी चलाए जाने का मामला सामने आया है. मामला सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच में जुट गई है.

फेसबुक पर 'मनोज तिवारी बीजेपी' नाम से एक फर्जी अकाउंट चल रहा था. इस फर्जी आईडी पर मनोज तिवारी की फोटो, वीडियो और नाम का इस्तेमाल किया जा रहा था. इस अकाउंट से भ्रामक संदेश, गलत जानकारी और ऐसे पोस्ट डाले जा रहे थे, जिनका सांसद मनोज तिवारी या उनकी टीम से कोई लेना-देना नहीं था. इससे उनकी सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचने का खतरा और समाज में भ्रम फैल रहा था.

मनोज तिवारी ने 22 जनवरी को नई दिल्ली के साइबर पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने बताया कि कोई अज्ञात व्यक्ति उनके नाम, फोटो और वीडियो का बिना अनुमति इस्तेमाल कर रहा है, जो कानूनन गलत है और लोगों को गुमराह करने वाला है. शिकायत मिलने के बाद साइबर पुलिस ने प्रारंभिक जांच की. जांच में पाया गया कि यह मामला सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) एक्ट की धारा 66सी और भारतीय न्याय संहिता की धारा 356(3) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है.

Add Zee News as a Preferred Source

इसके आधार पर पुलिस स्टेशन साइबर, नई दिल्ली में एफआईआर दर्ज कर ली गई. पुलिस ने सबसे पहले फर्जी फेसबुक अकाउंट को तुरंत बंद कराने की प्रक्रिया शुरू की है. जांचकर्ता यह पता लगाने में जुटे हैं कि इस फर्जी आईडी के पीछे कौन लोग हैं, उनका मकसद क्या था और इससे कितने लोगों को प्रभावित किया गया. पुलिस फेसबुक कंपनी से भी जरूरी डाटा और जानकारी जुटाने में लगी है.

दिल्ली पुलिस ने चेतावनी दी है कि सोशल मीडिया पर किसी की पहचान, नाम, फोटो या वीडियो का गलत इस्तेमाल एक गंभीर अपराध है. ऐसे मामलों में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाती है और दोषियों के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान है. पुलिस ने आम लोगों से भी अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध अकाउंट से सतर्क रहें और ऐसी शिकायत तुरंत साइबर सेल में दर्ज कराएं.

इनपुट: आईएएनएस

यह भी पढ़ें: 'हटावे के पड़ी मोदी के सत्ता से...', UGC के विरोध में भोजपुरी गाने ने सरकार हिला दी

TAGS

Bhojpuri newsmanoj tiwariDelhi Cyber

Trending news

Bhojpuri news
मनोज तिवारी की पहचान पर 'डाका', फर्जी अकाउंट से बिगड़ रही थी छवि, जानें पूरा मामला
Patna NEET Student Death Case
NEET छात्रा मौत मामला अब पटना हाईकोर्ट पहुंचा, PIL दाखिल करके की गई ये मांग
patna news
Patna News: पटना सिटी में युवक की चाकू मारकर हत्या, इलाके में दहशत का माहौल
Darbhanga News
32 साल पुराने नरसंहार मामले में बड़ा फैसला, दरभंगा कोर्ट ने 5 दोषियों को सुनाई सजा
Patna NEET Student Death Case
NEET छात्रा के परिजनों को CBI जांच पर भरोसा नहीं, पूछा- सबूत हुए नष्ट, अब कैसे...
Patna NEET Student Death Case
नीट छात्रा मौत: तेजस्वी ने सरकार को घेरा, पूछा- 'जंगलराज' चिल्लाने वाले अब कहां हैं?
Patna NEET Student Death Case
बिहार के वो केस जिन्हें CBI भी नहीं सुलझा सकी, क्या NEET छात्रा के दोषी पकड़े जाएंगे
Jamui News
Jamui News: रणक्षेत्र बना जमुई का महाराजगंज चौक, विसर्जन में जमकर चले लाठी-डंडे
Patna NEET Student Death Case
पटनाः एक डिप्टी CM कार्रवाई का आश्वासन दे रहे तो दूसरे परिजनों को मिलने बुला रहे!
Patna NEET Student Death Case
Opinion: NEET छात्रा मामला बनेगा प्रशासनिक जवाबदेही और कानून के शासन का लिटमस टेस्ट