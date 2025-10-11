Advertisement
भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह नहीं लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव, किया ऐलान

Bihar Chunav 2025: पवन सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा कर दी है. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि  मैं बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं किया था और ना ही मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है.

Written By  Shailendra |Last Updated: Oct 11, 2025, 10:55 AM IST

गृह मंत्री अमित शाह और पवन सिंह (File Photo)
Pawan Singh: भोजपुरी सिनेम के सुपरस्टार पवन सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा और इसकी जानकारी दी. पवन सिंह ने इंस्टाग्राम पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि मैं पवन सिंह अपने भोजपुरीया समाज से बताना चाहता हूं कि मैं बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं किया था और ना ही मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है. मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा.

