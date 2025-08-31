'मुझे बुरा लगा...', अंजलि राघव से पवन सिंह ने मांगी माफी, जानिए क्या है वीडियो वाला मामला
'मुझे बुरा लगा...', अंजलि राघव से पवन सिंह ने मांगी माफी, जानिए क्या है वीडियो वाला मामला

Bhojpuri News: भोजपुरी सिनेमा के पावरस्टार पवन सिंह ने अंजलि राघव से अपनी हरकत के लिए माफी मांग ली है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाकर एक्ट्रेस से माफी मांगी है. 

Written By  Shailendra |Last Updated: Aug 31, 2025, 11:07 AM IST

अंजलि राघव से पवन सिंह ने मांगी माफी
Pawan Singh: पवन सिंह भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री के बहुत बड़े स्टार हैं. हालांकि, इन दिनों वह एक विवाद में फंस गए हैं, जिसकी वजह से उनकी खूब आलोचना हो रही है. वैसे तो आप सभी लोगों को पवन सिंह के उस वीडियो के बारे में पता चल ही गया होगा, जिसमें वह एक्ट्रेस अंजलि राघव की कमर को छू रहे हैं. यह वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद एक्ट्रेस अंजलि ने भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ने की एलान कर दिया. इसके बाद पवन सिंह ने अपनी इस हरकत के लिए अंजलि राघव से मांफी मांग है.

भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाया. इस स्टोरी पर पवन सिंह ने लिखा कि अंजलि जी व्यस्त शेड्यूल की वजह से मैं आपका LIVE देख नहीं पाया, मुझे जब इस बात की जानकारी हुई, तो मुझे बुरा लगा. मेरा आपके प्रति कोई भी गलत इंटेंशन नहीं था, क्योंकि हमलोग कलाकार हैं, इसके बावजूद अगर आपको हमारे किसी भी व्हवहार से तकलीफ हुई हो तो उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूं.

​यह भी पढ़ें: 'भाभी को अपना लो',पवन सिंह के क्रिप्टिक पोस्ट पर फैंस ने दी सलाह,जानें क्या है विवाद

ये है वीडियो वाला मामला
भोजपुरी में सुपरस्टार पवन सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर गोली की रफ्तार से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वह एक प्रोग्राम के दौरान एक्ट्रेस अंजलि राघव को गलत तरीके से छूते हुए नजर आ रहे हैं. बताया जा रहा है कि यह कार्यक्रम लखनऊ में आयोजित हुआ था. इसी कार्यक्रम का यह वीडियो है.

यह भी पढ़ें:'मैं आत्मदाह करूंगी, लेकिन', पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह के पोस्ट ने खलबली मचा दी

