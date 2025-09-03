भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह जाएंगे जेल! वाराणसी में केस दर्ज, जानिए पूरा मामला
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2907188
Zee Bihar JharkhandBhojpuri Cinema

भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह जाएंगे जेल! वाराणसी में केस दर्ज, जानिए पूरा मामला

Pawan Singh News: पवन सिंह समेत चार लोगों के खिलाफ वाराणसी में केस दर्ज किया गया है. यह केस ठगी के मामले में दर्ज किया गया है. पीड़ित के अनुसार, पवन सिंह ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी है.

Written By  Shailendra |Last Updated: Sep 03, 2025, 01:25 PM IST

Trending Photos

पवन सिंह, सिंगर-एक्टर, भोजपुरी सिनेमा (@singhpawan999)
पवन सिंह, सिंगर-एक्टर, भोजपुरी सिनेमा (@singhpawan999)

Bhojpuri Superstar Pawan Singh: भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री सुपरस्टार पवन सिंह नई मुसीबत में फंस गए हैं. उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर कैंट थाने में उनके खिलाफ 1.57 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है. वाराणसी के नाटी इमली निवासी और होटल और टूर का व्यवसाय करने वाले विशाल सिंह ने केस दर्ज कराया है.

इन चार लोगों पर ठगी का केस दर्ज 

पावरस्टार पवन सिंह, प्रेमशंकर राय, उनकी पत्नी सीमा राय और निर्देशक अरविंद चौबे पर एक होटल व्यवसायी को भोजपुरी फिल्म में निवेश का झांसा देकर ठगी करने का आरोप है. पवन सिंह समेत इन चारों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 420, 406, 467, 468 और 506 के तहत केस दर्ज किया गया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

विशाल सिंह का आरोप

वाराणसी के विशाल सिंह ने आरोप लगाया है कि मुंबई में पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात प्रेमशंकर राय और उनकी पत्नी से हुई थी. केस दर्ज कराने वाले के अनुसार, दोनों ने उन्हें एक भोजपुरी फिल्म में करीब 1.57 करोड़ रुपए निवेश करने के लिए राजी किया. साथ ही यह आश्वासन दिया कि यह पैसा मुनाफे के साथ वापस कर दिया जाएगा.

न तो पैसा वापस किया और न ही मुनाफा में हिस्सा दिया

इसके बाद विशाल ने किश्तों में उनके खाते में लगभग 32.60 लाख रुपए जमा कर दिए और फिल्म की शूटिंग और पोस्ट-प्रोडक्शन पर लगभग 1.25 करोड़ रुपए खर्च किए गए. हालांकि, न तो पैसा वापस किया गया और न ही मुनाफे में कोई हिस्सा दिया गया. 

​यह भी पढ़ें: 'मुझे बुरा लगा...', अंजलि से पवन सिंह ने मांगी माफी, जानिए क्या है वीडियो वाला मामला

पवन सिंह ने विशाल को जान से मारने की धमकी दी

आरोपों में आगे कहा गया है कि आरोपियों ने विशाल को निर्माता बताने के लिए जाली दस्तावेज तैयार किए और जब उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे तो उन्हें टालमटोल करने लगे. इसके अलावा पवन सिंह ने विशाल को जान से मारने की धमकी भी दी. पीड़िता की अर्जी पर सुनवाई के बाद अदालत ने कैंट पुलिस स्टेशन को मामला दर्ज कर जाँच शुरू करने का निर्देश दिया.

यह भी पढ़ें:'भाभी को अपना लो',पवन सिंह के क्रिप्टिक पोस्ट पर फैंस ने दी सलाह,जानें क्या है विवाद

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Pawan SinghBhojpuri news

Trending news

Pawan Singh
भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह जाएंगे जेल! वाराणसी में केस दर्ज, जानिए पूरा मामला
Indian President Draupadi Murmu
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी 'करमा पूजा' की शुभकामनाएं
Jamui News
6 महीने से एक दूसरे के प्यार में डूबे थे प्रेमी-प्रेमिका, परिवार को लग गई भनक,फिर...
Akshara Singh news
भोजपुरी सिनेमा की स्टार अक्षरा सिंह की खूबसूरत साड़ी लुक ने जीता फैंस का दिल
Patna Junction
आर ब्लॉक फ्लाईओवर से जुड़ेगा हार्डिंग पार्क पैसेंजर ट्रेन टर्मिनल, जानिए पूरी डिटेल
Jehanabad news
सत्तापक्ष और विपक्ष के विधायक भी इस आधे-अधूरे पुल को पूरा नहीं करा पाए
Kishanganj News
किशनगंजः IT छापेमारी में 100 करोड़ की मिली बेनामी संपत्ति, कंपनी मालिक की तबियत खराब
Bihar News
अब सुकून से कीजिए रेल का सफर, न चोरी का डर,छिनतई की टेंशन,कोच में लगेंगे CCTV कैमरे!
Bhagalpur News
युवक के प्राइवेट पार्ट में डाला पेट्रोल, 20 घंटे तक किया टॉर्चर, क्रूरता की हदें पार
Brahampur Assembly Seat
ब्रह्मपुर में जीत की हैट्रिक लगाएगी RJD या NDA को मिलेगा मौका, देखें कैसे हैं समीकरण
;