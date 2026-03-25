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'मुझे ज्योति के साथ नहीं रहना, मुझे तलाक चाहिए', जज से बोले पवन सिंह

Pawan Singh and Jyoti Singh Divorce Case: पवन सिंह बुधवार को आरा कोर्ट पहुंचे. कोर्ट में उन्होंने कहा कि मुझे ज्योति सिंह के साथ नहीं रहना है. मुझे तलाक चाहिए, मैं वन टाइम सेटेलमेंट करना चाहता हूं.

Written By  Shailendra |Last Updated: Mar 25, 2026, 09:11 PM IST

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पवन सिंह ने कोर्ट से कहा: 'मैं ज्योति सिंह से तलाक चाहता हूं' (File Photo)
पवन सिंह ने कोर्ट से कहा: 'मैं ज्योति सिंह से तलाक चाहता हूं' (File Photo)

Pawan Singh News: भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने बुधवार को आरा की एक अदालत में पहुंचे. उन्होंने को बताया है कि वह अपनी पत्नी ज्योति सिंह के साथ अपनी शादी खत्म करना चाहते हैं. यह बात उन्होंने तलाक के मामले की सुनवाई के दौरान कही. आरा सिविल कोर्ट में जस्टिस आशुतोष कुमार के सामने हुई सुनवाई के दौरान पवन सिंह ने कहा कि वह अब अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना चाहते और उन्होंने तलाक की मांग की. पवन सिंह ने आपसी सहमति से मामला सुलझाने की कोशिश में एक बार में ही समझौता (One Time Settlement) करने की इच्छा भी जताई.

दरअसल, कोर्ट ने पवन सिंह और ज्योति सिंह को सुलह की प्रक्रिया के तहत बुलाया था. पवन सिंह कोर्ट में मौजूद थे, लेकिन ज्योति सिंह किसी कारण से सुनवाई में शामिल नहीं हुईं. पवन सिंह के वकील के अनुसार, कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों के बीच बातचीत करवाने की कोशिश की, लेकिन ज्योति सिंह से संपर्क नहीं हो पाया. इस तरह सुलह की कोशिशें आगे नहीं बढ़ पाईं.

इस मामले में दोनों पक्षों की पेशी बारी बारी से होती रही है. पिछली सुनवाई के दौरान ज्योति सिंह तो मौजूद थीं, लेकिन पवन सिंह गैर हाजिर थे. उस समय उन्होंने कोर्ट से कहा था कि वह न्याय चाहती हैं और सुनवाई के दौरान वह काफी भावुक भी हो गई थीं.

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 बता दें कि 7 मार्च 2018 को पवन सिंह ने ज्योति सिंह से शादी की. अब पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच तलाक का केस आरा के कोर्ट में चल रहा है.

यह भी पढ़ें: भोजपुरी से बॉलीवुड और अब साउथ: पवन सिंह का 'पावर' देख दुनिया दंग, अब करेंगे धमाका!

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