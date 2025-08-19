लोकसभा चुनाव में तनातनी और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सुलह, दिल्ली में हुई मुलाकात के आखिर क्या मायने?
लोकसभा चुनाव में तनातनी और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सुलह, दिल्ली में हुई मुलाकात के आखिर क्या मायने?

Pawan Singh News: आरा लोकसभा से सांसद रहे आरके सिंह के साथ पवन सिंह ने दिल्ली में मुलाकात की. इस मुलाकात की तस्वीर को पवन सिंह सोशल मीडिया पर शेयर किया. अब बिहार के सियासी हलकों में अकटलों का दौर शुरू हो गया है कि क्या पवन सिंह कुछ नया और बड़ा करने वाले हैं?

Written By  Shailendra |Last Updated: Aug 19, 2025, 12:24 PM IST

पवन सिंह और आरके सिंह की दिल्ली में मुलाकात
पवन सिंह और आरके सिंह की दिल्ली में मुलाकात

Pawan Singh Meet RK Singh: भोजपुरी सिनेमा जगत में पावरस्टार के नाम से फेमस पवन सिंह का दम बिहार की पॉलिटिक्स में भी नजर आया था. लोकसभा चुनाव 2024 में, जब पवन सिंह काराकाट लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए और एनडीए को भारी नुकसान उठाना पड़ा था. इसके बाद से आरा के बीजेपी सांसद रहे आरके सिंह पवन सिंह पर हमलावर हो गए थे. हालांकि, पवन सिंह ने कभी भी सीधे तौर पर आरके सिंह पर निशाना नहीं साधा. वहीं, इस बीच पवन सिंह ने पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह से दिल्ली में मुलाकात की, जिसने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है. इस मुलाकात को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं.

पवन सिंह और आरके सिंह की मुलाकात के मायने को समझिए
भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने आरके सिंह के साथ अपनी इस मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की. पवन सिंह ने लिखा कि एक नए सोच के साथ एक नई मुलाकात आरके सिंह जी! अब इस मुलाकात को लेकर बिहार के सियासी हलकों में कयासबाजी का दौर शुरू हो गया है. कहा जा रहा है कि यह सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि भविष्य में बनने वाले नए राजनीतिक समीकरणों का इंशारा हो सकता है. सबसे अहम बात ये होगी कि पवन सिंह का अगला कदम क्या होता है?

एनडीए के लिए 'राजपूत इफेक्ट' का नुकसान
दरअसल, आरके सिंह साल 2024 का लोकसभा चुनाव आरा लोकसभा सीट से हार गए थे. इसका सबसे बड़ा कारण पवन सिंह को माना गया था. आरके सिंह गई बार इसका जिक्र भी कर चुके हैं. कहा जाता है कि पवन सिंह को लेकर बीजेपी के भीतर मचे घमासान और उन्हें पार्टी से बाहर निकाले जाने के बाद राजपूत समाज में काफी नाराजगी देखने को मिली थी. इस नाराजगी का खामियाजा एनडीए को शाहाबाद की चारों लोकसभा सीटों को गंवाना पड़ा था. 

पवन सिंह का 'इफेक्ट' 
शाहाबाद की चारों लोकसभा सीटों में आरा, काराकाट, बक्सर और सासाराम शामिल हैं. इन सभी सीटों पर एनडीए को हार का सामना करना पड़ा था. माना जाता है कि एनडीए की इस हार के पीछे पवन सिंह का 'इफेक्ट' ही एक बड़ी वजह थी. 

यह भी पढ़ें: बाढ़ पीड़ितों से नहीं मिल पाए पवन सिंह, बीच रास्ते से लौटा काफिला, जानें वजह

काराकाट लोकसभा सीट के हारे थे पवन सिंह
बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में पवन सिंह ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में काराकाट सीट से चुनाव लड़ा था. यहां पवन सिंह ने एनडीए समर्थित उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा और सीपीआईएमएल के राजाराम सिंह को कड़ी टक्कर दी थी. भोजपुरी सिनेमा के पावरस्टार भले ही चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन अपने प्रदर्शन ने यह साबित कर दिया कि पवन सिंह का पावर पॉलिटिक्स में भी है.

यह भी पढ़ें:पति-पत्नी के बीच मीठी नोकझोंक को दिखाता है पवन सिंह का ये गाना, आप भी जानिए

