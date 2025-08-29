Bhojpuri News: स्टेज पर एक्ट्रेस की कमर छूने लगे पवन सिंह! अश्लील हरकत से हिल गई भोजपुरी इंडस्ट्री

Pawan Singh Viral Video: सोशल मीडिया पर भोजपुरी स्टार पवन सिंह का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक महिला कलाकार के साथ आपत्तिजनक व्यवहार करते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो के सामने आने के बाद से ही लोग पवन सिंह की इस हरकत की जमकर आलोचना कर रहे हैं.
Trending Photos
Pawan Singh News: भोजपुरी इंडस्ट्री के टॉप स्टार्स में से एक पवन सिंह इन दिनों एक्स ट्रेंड कर रहे हैं. उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें वे अपनी को-स्टार और एक्ट्रेस अंजलि राघव के साथ हैं. वे अपने नए गाने 'सइयां सेवा करे' के प्रमोशन के लिए एक इवेंट में हैं. अंजलि ने एक सुनहरे रंग की साड़ी पहनी है जिस पर बेल्ट भी है. जब वे दर्शकों से बात कर रही होती हैं, तभी अचानक पवन सिंह उनके पेट को छूने लगते हैं. अंजलि राघव अजीब तरह से मुस्कुराती रहती हैं. पवन सिंह उन्हें बताते हैं कि उन्होंने उनके पेट पर किसी कीड़े जैसा कुछ देखा है और उसे हटाते समय उन्हें स्थिर रहने के लिए कहते हैं. अंजलि राघव थोड़ी शर्मिंदा हो जाती हैं.
पवन सिंह की इस हरकत पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा
वीडियो वायरल हो गया है और लोग उन पर भड़क रहे हैं. पवन सिंह की इस हरकत पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है. सोशल मीडिया पर यूजर्स लगातार उन्हें ट्रोल कर रहे हैं और उनके व्यवहार पर सवाल उठा रहे हैं. कई लोगों ने उनकी इस हरकत को शर्मनाक बताया है, जबकि कुछ ने यह भी कहा है कि उन्हें अपनी इस तरह की हरकतों पर लगाम लगानी चाहिए. कुछ यूजर्स ने यह भी कहा कि अगर उनके परिवार की किसी महिला के साथ ऐसा होता तो उन्हें कैसा लगता.
यह बिल्कुल घिनौना
उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल घिनौना है. नेटिजन्स ने कहा कि पवन सिंह ने उनके पेट को छूने से पहले एक बार भी नहीं पूछा, भले ही उनका इरादा किसी कीड़े या किसी चीज को हटाने का हो.
यह भी पढ़ें: भोजपुरी एक्ट्रेस कोमल सिंह की ये फोटो देखेंगे तो रशियन गर्ल नहीं, देसी भाभी कहेंगे!
यह पहला मौका नहीं, पहले ही कर चुके हैं ऐसी हरकत
दरअसल, यह पहला मौका नहीं है जब पवन सिंह पर इस तरह के आरोप लगे हैं. पहले भी कई बार उन पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने और उन्हें शर्मिंदा करने के आरोप लगते रहे हैं. इस नए वीडियो ने एक बार फिर उनके व्यवहार पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
यह भी पढ़ें: Bhojpuri Song: 'जब से चढ़ल बा जवानी', मनोज तिवारी के नए गाने के बारे में जानिए
बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!