'ये मेरी मां की बहू है', क्या तीसरी शादी कर चुके हैं पवन सिंह? वायरल वीडियो ने मचाया तहलका

भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज कलाकार पवन सिंह एक बार फिर अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों के घेरे में हैं. इस बार मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का है, जहाँ से उनके कुछ वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. इन वीडियो क्लिप्स में पवन सिंह के साथ एक महिला नजर आ रही है और वहां का माहौल कुछ हंगामेदार लग रहा है. वीडियो में पवन सिंह का जो अंदाज दिख रहा है, उसने उनके प्रशंसकों के बीच खलबली मचा दी है. यह पूरा घटनाक्रम लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम के आसपास का बताया जा रहा है, जिसने अब सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है.

वीडियो में पवन सिंह का चौंकाने वाला बयान

वायरल हो रहे इस ताजा वीडियो में पवन सिंह एक महिला की ओर इशारा करते हुए कुछ ऐसे बयान देते नजर आ रहे हैं, जिसने इंटरनेट पर कयासों का बाजार गर्म कर दिया है. वीडियो में उन्हें यह कहते सुना जा सकता है कि, "यह मेरी मां की बहू है और मेरा बेटा है." उन्होंने यह भी कहा कि उनके बच्चे का अपनी दादी (अम्मा) से मिलना कितनी खुशी की बात है और वह महिला सिर्फ और सिर्फ उनकी मां की सेवा कर रही है. पवन सिंह के इन शब्दों ने लोगों को उलझन में डाल दिया है कि क्या वे अपनी किसी गुप्त शादी या छिपे हुए परिवार की बात कर रहे हैं.

जैसे ही यह वीडियो अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर फैला, यूजर्स ने पवन सिंह को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया. उनके चाहने वाले इस व्यवहार को देखकर काफी आहत नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर एक यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, "महाराज, क्या फिर से नशा चढ़ गया है?" वहीं, कुछ लोग उनके सार्वजनिक आचरण पर सवाल उठा रहे हैं. कई फैंस का कहना है कि सुपरस्टार की ऐसी हरकतों से उन्हें बहुत दुख होता है. लोगों ने यह भी सवाल पूछा है कि आखिर जिस महिला को वे 'मां की बहू' बता रहे हैं, उसका सच क्या है और क्या पवन सिंह वाकई तीसरी शादी कर चुके हैं.

पवन सिंह के साथ अक्सर दिखाई देने वाली इस महिला का नाम महिमा सिंह बताया जा रहा है. महिमा सिंह के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पवन सिंह के साथ उनकी कई तस्वीरें और वीडियो मौजूद हैं, जिससे दोनों की नजदीकी साफ जाहिर होती है. हालांकि, न तो पवन सिंह ने और न ही महिमा ने अब तक अपने रिश्ते को कोई आधिकारिक नाम दिया है. आपको बता दें कि पवन सिंह की पहली पत्नी नीलम सिंह की दुखद मृत्यु हो गई थी और दूसरी पत्नी ज्योति सिंह के साथ उनका तलाक का मामला फिलहाल कोर्ट में है. ऐसे में तीसरी शादी की ये अफवाहें उनकी निजी जिंदगी को और भी विवादित बना रही हैं.