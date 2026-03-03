Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3129369
Zee Bihar JharkhandBhojpuri Cinema

पवन सिंह को लगा 'पावरफुल' झटका! राज्यसभा की लिस्ट से पत्ता कटा, जानें क्यों चूके भोजपुरी के पावर स्टार?

Bhojpuri Superstar Pawan Singh: भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को राज्यसभा जाने की उम्मीदों पर पानी फिर गया! ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ये बीजेपी के प्रत्यशियों की लिस्ट जाने से साफ पता चल गया, क्योंकि माना जा रहा था कि बीजेपी पवन सिंह को राज्यसभा भेज सकती है.

Written By  Shailendra |Last Updated: Mar 03, 2026, 10:13 PM IST

Trending Photos

पवन सिंह, सिंगर-एक्टर, भोजपुरी सिनेमा (File Photo)
पवन सिंह, सिंगर-एक्टर, भोजपुरी सिनेमा (File Photo)

Pawan News: बिहार की राजनीति में राज्यसभा चुनाव को लेकर खूब सरगर्मी है. इस बीच बीजेपी ने अपने प्रत्यशियों की लिस्ट जारी कर दी है. बीजेपी के लिस्ट जारी होते ही भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह को राजनीतिक तौर पर एक बार फिर बड़ा झटका लगा है. दरअसल, बिहार से राज्यसभा की खाली हो रही सीटों के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जिसमें नितिन नबीन और शिवेश कुमार के नाम शामिल हैं. इस लिस्ट से पवन सिंह का नाम गायब है. इस वजह से पवन सिंह की चर्चा भी खूब हो रही है.

भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से दिल्ली में बंद कमरे मुलाकात की थी. दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत चली थी. इस मुलाकात के बाद सियासी हलकों में कयासों का बाजार गर्म हो गया था कि पवन सिंह को राज्यसभा भेजा जा सकता है. पवन सिंह इस मुलाकात पर मीडिया से कहा था कि वे पार्टी के सिपाही हैं और जो मालिक चाहेंगे वही होगा.

इस बीच बिहार के सियासी गलियारों में चर्चा है कि पवन सिंह के नाम पर भारतीय जनता पार्टी में विचार किया गया, लेकिन कुछ वजहों ने उनका रास्ता रोक दिया. जैसे माना जा रहा है कि बीजेपी ने नितिन नबीन (कायस्थ) और शिवेश कुमार (दलित) को चुनकर सवर्ण और पिछड़ा वर्ग के समीकरण को साधने की कोशिश की. चर्चा हो रही है कि पवन सिंह (राजपूत) जाति से आते हैं, जो मौजूदा वक्त में संतुलन बिगड़ सकता था.

Add Zee News as a Preferred Source

इतना ही नहीं पार्टी नेतृत्व का एक धड़ा चाहता था कि इस बार ऐसे नेताओं को भेजा जाए जो संसद में विधायी कार्यों को मजबूती से संभाल सकें. पवन सिंह को लेकर चर्चा हुई कि उनके पास अनुभव की कमी है. माना जा रहा है कि इन वजहों ने पवन सिंह का राज्यसभा जाने का रास्ता रोक दिया. 

अब क्या होगा पवन सिंह का अगला कदम?

पवन सिंह के लोकसभा चुनाव 2024 में हार के बाद अब राज्यसभा जाने से चूकने के बाद राजनीतिक भविष्य पर सवाल उठने लगे हैं. हालांकि, पवन सिंह बीजेपी के सक्रिय सदस्य बने हुए हैं. बिहार के सियासी हलकों में अटकलें लगाई जा रही है कि बीजेपी उन्हें भविष्य में विधान परिषद (MLC) की सीट दे सकती है.

यह भी पढ़ें: बिहार राज्यसभा चुनाव: पवन सिंह का नाम कटा, उपेंद्र कुशवाहा होंगे NDA के उम्मीदवार

TAGS

Bhojpuri newsPawan Singh

Trending news

Bhojpuri news
पवन सिंह को लगा 'पावरफुल' झटका! राज्यसभा की लिस्ट से पत्ता कटा, जानें क्यों चूके भोज
Motihari News
एक को बचाने के चक्कर में एक-एक कर डूब गए 6 बच्चे, मोतिहारी में पसरा सन्नाटा
Rain Hospital
'सवा लाख दो, तभी मिलेगी छुट्टी!' गुमला के रैन हॉस्पिटल पर मरीज को बंधक बनाने का आरोप
Bokaro News
शॉर्ट सर्किट... आग.. और फिर 20 धमाके! बोकारो में राख की ढेरी में बदला टेंट हाउस
Bagaha News
सजे बाजार, मुस्तैद पहरेदार: बगहा में होली मिलन की धूम, हुड़दंगियों पर रहेगी पैनी नजर
Mukhyamantri Private Tubewell Scheme
मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना से बदली किसानों की तकदीर, ये किसी संजीवनी से कम नहीं
shivesh ram
Who is Shivesh Ram: कौन हैं शिवेश राम? जिन्हें बीजेपी ने दिया राज्यसभा का टिकट
Madhepura news
मधेपुरा पुलिस कीकार्रवाई: 3.5 किलो गांजा, 9.39 लाख नकद और बाइक के साथ तस्कर को दबोचा
BJP Rajya Sabha Candidates
Net worth: नितिन नबीन या शिवेश कुमार, जानें किसके पास कितनी संपत्ति
Rajya Sabha 2026
विरासत का बोझ और संघर्ष की तपिश;जानें नितिन और शिवेश के राज्यसभा तक पहुंचने की अनकही