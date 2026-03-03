पवन सिंह को लगा 'पावरफुल' झटका! राज्यसभा की लिस्ट से पत्ता कटा, जानें क्यों चूके भोजपुरी के पावर स्टार?

Pawan News: बिहार की राजनीति में राज्यसभा चुनाव को लेकर खूब सरगर्मी है. इस बीच बीजेपी ने अपने प्रत्यशियों की लिस्ट जारी कर दी है. बीजेपी के लिस्ट जारी होते ही भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह को राजनीतिक तौर पर एक बार फिर बड़ा झटका लगा है. दरअसल, बिहार से राज्यसभा की खाली हो रही सीटों के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जिसमें नितिन नबीन और शिवेश कुमार के नाम शामिल हैं. इस लिस्ट से पवन सिंह का नाम गायब है. इस वजह से पवन सिंह की चर्चा भी खूब हो रही है.

भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से दिल्ली में बंद कमरे मुलाकात की थी. दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत चली थी. इस मुलाकात के बाद सियासी हलकों में कयासों का बाजार गर्म हो गया था कि पवन सिंह को राज्यसभा भेजा जा सकता है. पवन सिंह इस मुलाकात पर मीडिया से कहा था कि वे पार्टी के सिपाही हैं और जो मालिक चाहेंगे वही होगा.

इस बीच बिहार के सियासी गलियारों में चर्चा है कि पवन सिंह के नाम पर भारतीय जनता पार्टी में विचार किया गया, लेकिन कुछ वजहों ने उनका रास्ता रोक दिया. जैसे माना जा रहा है कि बीजेपी ने नितिन नबीन (कायस्थ) और शिवेश कुमार (दलित) को चुनकर सवर्ण और पिछड़ा वर्ग के समीकरण को साधने की कोशिश की. चर्चा हो रही है कि पवन सिंह (राजपूत) जाति से आते हैं, जो मौजूदा वक्त में संतुलन बिगड़ सकता था.

इतना ही नहीं पार्टी नेतृत्व का एक धड़ा चाहता था कि इस बार ऐसे नेताओं को भेजा जाए जो संसद में विधायी कार्यों को मजबूती से संभाल सकें. पवन सिंह को लेकर चर्चा हुई कि उनके पास अनुभव की कमी है. माना जा रहा है कि इन वजहों ने पवन सिंह का राज्यसभा जाने का रास्ता रोक दिया.

अब क्या होगा पवन सिंह का अगला कदम?

पवन सिंह के लोकसभा चुनाव 2024 में हार के बाद अब राज्यसभा जाने से चूकने के बाद राजनीतिक भविष्य पर सवाल उठने लगे हैं. हालांकि, पवन सिंह बीजेपी के सक्रिय सदस्य बने हुए हैं. बिहार के सियासी हलकों में अटकलें लगाई जा रही है कि बीजेपी उन्हें भविष्य में विधान परिषद (MLC) की सीट दे सकती है.

