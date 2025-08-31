'भाभी को अपना लो', पवन सिंह के क्रिप्टिक पोस्ट पर फैंस ने दी सलाह, जानिए क्या है अंजलि राघव-ज्योति सिंह का मामला?
'भाभी को अपना लो', पवन सिंह के क्रिप्टिक पोस्ट पर फैंस ने दी सलाह, जानिए क्या है अंजलि राघव-ज्योति सिंह का मामला?

Pawan Singh News: पवन सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर गोली की रफ्तार से वायरल हो रहा है.वीडियो में पवन सिंह एक्ट्रेस अंजलि राघव को गलत तरीके से छूते हुए नजर आ रहे हैं.

Aug 31, 2025

पवन सिंह, सिंगर-एक्टर, भोजपुरी सिनेमा
पवन सिंह, सिंगर-एक्टर, भोजपुरी सिनेमा

Pawan Singh: भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह इन दिनों अपनी एक हरकत की वजह से सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल हो रहे हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में पवन सिंह एक्ट्रेस अंजलि राघव के कमर को छून रहे हैं. मंच पर सुपरस्टार की इस हरकत को लोग अश्लील हरकत से जोड़ रहे हैं. पवन सिंह की खूब आलोचना की जा रही है. इस बीच पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने भी इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखकर खलबली मचा दी है. अब इन सब विवादों के बीच पवन सिंह ने एक क्रिप्टिक पोस्ट किया है.

दरअसल, एक्ट्रेस अंजलि राघव और ज्योति सिंह के बीच चल रहे विवाद पर पवन सिंह ने एक क्रिप्टिक नोट शेयर किया है. पवन सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा कि एक कहावत है- जिस तन लागे सो तन जाने. कोई न जाने पीर पराई.

पवन सिंह ने यह पोस्ट इंस्टाग्राम पर भी अपनी एक फोटो शेयर करते हुए किया. फोटो में पवन सिंह हाथ जोड़े खड़े हैं और कैप्शन में लिखा कि एक कहावत है- जिस तन लागे सो तन जाने. कोई न जाने पीर पराई. चलिए इसका अर्थ भी समझते हैं.

पवन सिंह ने जो पोस्ट किया है उसका मतलब है कि दर्द केवल वही समझ सकता है. जो पीड़ित होता है. दूसरा कोई किसी के दुख को नहीं समझ सकता है. इस पोस्ट को लेकर लोगों ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दी. भोजपुरी सिनेमा के पावरस्टार के इस पोस्ट के बाद लोगों ने पवन सिंह को भाभी यानी ज्योति सिंह को अपना लेने की सलाह दी है.

​यह भी पढ़ें: 'इज्जत से खेलने का काम किया जा...', पवन सिंह पर पत्नी ज्योति सिंह का सनसनीखेज आरोप

क्या है अंजलि राघव-ज्योति सिंह का मामला?
भोजपुरी में सुपरस्टार पवन सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर गोली की रफ्तार से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वह एक प्रोग्राम के दौरान एक्ट्रेस अंजलि राघव को गलत तरीके से छूते हुए नजर आ रहे हैं. बताया जा रहा है कि यह कार्यक्रम लखनऊ में आयोजित हुआ था. इसी कार्यक्रम का यह वीडियो है. हालांकि, इस विवाद से पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी ज्योति सिंह सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पवन सिंह पर गंभीर आरोप लगाया है. जिससे भोजपुरी जगत में सनसनी मच गई है.

यह भी पढ़ें:'मैं आत्मदाह करूंगी, लेकिन', पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह के पोस्ट ने खलबली मचा दी

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Pawan SinghBhojpuri news

;