'मैं आत्मदाह करूंगी, लेकिन...', पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह के इस पोस्ट ने खलबली मचा दी

Pawan Singh News: भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री पावरस्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने लिखा कि मुझे बहुत बुरा लगता है जब आप वैसे लोगों को गले लगाते है, जो आपको बहुत कुछ बोलकर आपके पास आ जाते है, लेकिन मैं अपना परेशानी बताऊं तो किसको जब मेरा अपना खुद का परिवार मुझे कुछ नहीं समझ रहा है.
Pawan Singh wife Jyoti Singh: पवन सिंह भोजपुरी सिनेमा जगत के बड़े सुपरस्टार हैं. मगर, उनकी पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी नहीं चल रही है. वह अपनी पत्नी से अलग रहते हैं. इस बीच पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर खलबली मचा दी है. ज्योति सिंह नेअपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पवन सिंह के नाम पत्र लिखा. पवन सिंह की पत्नी ने लिखा कि मुझे आत्मदाह के सिवा कुछ नहीं सूझ रहा हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्यों कि पता है कि मैं आत्मदाह करूंगी भी तो सवाल मुझ पर ही उठेगी और मेरे मा बाप पर उठेंगे.
'आप ने जैसे पहले मुझसे दूरी बनाया था आप मुझे वही छोड़ देते'
ज्योति सिंह ने अपने पोस्ट में लिखा कि दुनिया का कौन सा बड़ा पाप मैंने किया है, जिसकी इतनी बड़ी सजा मुझे दी जा रही हैं. मेरे मां-बाप के इज्जत से खेलने का काम किया जा रहा है. जब मैं आपके लायक नही हूं या नहीं थी तो आप ने जैसे पहले मुझसे दूरी बनाया था आप मुझे वही छोड़ देते, मुझे झूठा आश्वासन देकर अपने लोकसभा चुनाव में अपने साथ लाकर आज जीवन की उस चोटी पर खड़ा किये है कि मुझे आत्मदाह के सिवा कुछ नहीं सूझ रहा हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती.
'पत्नी का धर्म आपके साथ कदम से कदम मिला कर निभाया'
उन्होंने आगे लिखा कि मैंने तो अपना पतिव्रता पत्नी का धर्म आपके साथ कदम से कदम मिला कर निभा दिया है. अब आपकी बारी है अपना धर्म निभाने का, मैं आप से एक विनती करती हूं कि अगर आप मुझे अपने लायक नहीं समझते या अपनी पत्नी नहीं समझते तो थोड़ा इंसानियत के नाते आप मेरे साथ खड़ा हो जाते तो यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी. अभी तक आप ने अपने कई विरोधियों को बड़ी-बड़ी गलतियां के बाद भी माफ करने का काम किया है, मैं तो आपका परिवार हूं.
