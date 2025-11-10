Advertisement
बिहार चुनाव के गदर के बीच 'हां, हम बिहारी हैं जी...' ने मचाया धमाल, मनोज तिवारी का भौकाल टाइट

Bihar Pride Song: भोजपुरी सुपरस्टार मनोज तिवारी ने एक का एक गाना बहुत तेज से सोशल मीडिया पर गर्दा उड़ा रहा है. यह गाना इतना शानदार है कि लोगों को दिलों पर राज कर रहा है. बिहार विधानसभा चुनाव में 'हां, हम बिहारी हैं जी...' गाने की धूम है.

Written By  Shailendra |Last Updated: Nov 10, 2025, 02:16 PM IST

आपको हर जगह मिलेगा 'हां, हम बिहारी हैं जी' (Photo- वीडियो ग्रैब)
आपको हर जगह मिलेगा 'हां, हम बिहारी हैं जी' (Photo- वीडियो ग्रैब)

Haan Hum Bihari Hain Ji: बिहार विधानसभा चुनाव चल रहा है और पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर हो चुकी है. दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर होगा. इस बीच चुनाव प्रचार के दौरान एक गाना इतना भयंकर तरीके से वायरल हुआ कि हर किसी के जुबान पर चढ़ गया. आपके मन में ये ख्यान जरुर आ रहा होगा कि आखिर कौन सा गाना है? अरे! भाई वही गाना, 'हां, हम बिहारी हैं जी...' चलिए इस गाने के बारे में सबकुछ जानते हैं. 

भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री के सुपरस्टार मनोज तिवारी ने एक बार फिर अपनी आवाज का जादू बिखेरा है. मनोज तिवारी का यह गाना 'हां, हम बिहारी हैं जी' जब से रिलीज हुआ है तब से धूम मचा रहा है और यह बिहार की जनता के लिए एक भावनात्मक और गौरवपूर्ण गाना बन गया है. हां, हम बिहारी हैं जी' जब आप मोबाइल पर चलाते हैं और सोशल मीडिया पर रील्स देखते होंगे तो आपको जरूर यह गाना रील्स में दिखाता होगा.

इस गाने (Haan Hum Bihari Hain Ji) को मनोज तिवारी मृदुल (Manoj Tiwari Mridul) ने गाया है. वहीं, इसके रिलिक्स को अतुल कुमार राय (Atul Kumar Rai) ने लिखा है. जबकि, म्यूजिक मुधकर आनंद (Madhukar Anand) ने दिया है. मनोज तिवारी की दमदार और भावुक आवाज में लिपटे इस गीत की शुरुआत ही दिलों को छू लेती है- 'हां, हम बिहारी हैं जी... माटी को सोना कर दें, वाली कलाकारी है जी.'

'हां, हम बिहारी हैं जी...' को यूट्यूब पर लोग काफी पसंद कर रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट कर लिखा कि क्या लाजवाब शब्दों को एक बेहतरीन लयबद्ध गीत का रूप देकर बिहार की सम्पूर्ण उपलब्धियों को चरितार्थ कर दिया. वहीं, एक और यूजर ने लिखा कि वो सब शिकायतें एक तरफ और ये स्वाभिमान एक तरफ 
और ये गर्व से कहते है- 'हां हम बिहारी है जी...'

बता दें कि 'हां, हम बिहारी हैं जी...' गाने को भोजपुरी आईटी सेल यूट्यूब चैनल पर 20 अक्टूबर, 2025 को अपलोड किया गया है. इस म्यूजिक वीडियो को अबतक 1,195,572 व्यूज मिल चुके हैं.

