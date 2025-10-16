Advertisement
आखिर मान गईं खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी, राजद ने दिया छपरा से टिकट

Chhapra Assembly Seat: बिहार की राजनीति में जल्द ही भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा यादव की एंट्री हो सकती है. खबर है कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) उन्हें चुनाव में उतारने की तैयारी कर रही है. आरजेडी चंदा यादव को छपरा विधानसभा सीट से टिकट दिया है.

Oct 16, 2025

खेसारी यादव की पत्नी लड़ेगी चुनाव (File Photo)
Bihar Assembly Election 2025: भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी बिहार विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाएंगी. चंदा देवी छपरा विधानसभा सीट से राजद के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी. हालांकि, अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. मगर, कुछ रिपोर्ट्स में खेसारी के मैनेजर सोनू पांडेय के हवाले से इस खबर की पुष्टि की जा रही है. कहा जा रहा है कि आधिकारिक घोषणा 16 अक्टूबर, 2025 (गुरुवार) को चंदा देवी के पटना पहुंचने के बाद होगी. 

दरअसल, 15 अक्टूबर दिन बुधवार को खेसारी लाल यादव ने कहा था कि वह अपनी पत्नी को चुनाव लड़ने के लिए मना रहे हैं. खेसारी लाल यादव ने मीडिया से कहा था कि वह अपनी पत्नी को चुनाव लड़ने के लिए मना रहे हैं. हालांकि, वह मान नहीं रहीं हैं. भोजपुरी स्टार ने कहा कि अगर वह (चंदा देवी) राजी हो जाती हैं, तो हम नामांकन दाखिल करेंगे, नहीं तो मैं सिर्फ तेजस्वी यादव को जिताने के लिए प्रचार करूंगा.

छपरा विधानसभा सीट पर कड़ा मुकाबला
छपरा विधानसभा सीट पर इस बार सियासी समीकरण पूरी तरह बदल गए हैं. बीजेपी ने अपने दो बार के विजेता विधायक डॉ. सीएन गुप्ता का टिकट काटकर छोटी कुमारी को मैदान में उतारा है. इस सीट पर लड़ाई हमेशा करीबी रही है, लेकिन इस बार मुकाबला दो महिला प्रत्याशियों के बीच होगा. राजद ने चंदा देवी पर दांव लगाया है, जिससे यह सीट दो महिलाओं के बीच रोमांचक टक्कर का केंद्र बन गई है.

इस सीट पर यादव, राजपूत, ब्राह्मण, बनिया और मुस्लिम वोटरों का दबदबा हैं और ये यहां के नतीजे तय करते हैं. इसके अलावा भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की स्थानीय लोकप्रियता राजद उम्मीदवार चंदा देवी के लिए कितनी वोट जुटा पाती है, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हैं.

​यह भी पढ़ें: 'जीतादी छठी माई', तेजस्वी यादव की जीत के लिए खेसारी लाल यादव ने की पूजा!

बीजेपी ने जीता था पिछला चुनाव
बता दें कि साल 2020 के चुनाव में छपरा विधानसभा सीट पर बीजेपी के डॉ. सीएन गुप्ता को 75,710 वोट मिले थे. जबकि, राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के रणधीर कुमार सिंह को 68,939 वोट मिले थे.

यह भी पढ़ें: 'मैं अपनी खुशी चंदा के रूप में देखूं', चुनाव लड़ने पर खेसारी लाल यादव का बड़ा बयान

