Bihar Chunav Exit Poll 2025: क्या खेसारी लाल यादव की होगी शर्मनाक हार? जानिए छपरा सीट का एग्जिट पोल

Bihar Chunav Exit Poll 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सभी 243 सीटों पर दो चरण में मतदान समाप्त हो चुका है. पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा 11 नवंबर को वोटिंग हुई थी. बिहार के दोनों चरणों में बंपर मतदान हुआ है. अब मतदान समाप्त होने के बाद मंगलवार को जारी कई एग्जिट पोल के आंकड़े जारी किए गए. एग्जिट पोल के अनुसार, बिहार में एक बार फिर से एनडीए सरकार बनती दिख रही है. वहीं, महागठबंधन फिर से सत्ता से दूर नजर आ रही है. इस बीच चर्चा हो रही है कि पूरे चुनाव में सबसे ज्यादा जिस सीट की चर्चा हुई, उसका क्या हाल है? जी हां, हम बात कर रहे हैं भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की, जो छपरा विधानसभा सीट से राजद प्रत्याशी हैं. चलिए जानते हैं कि एग्जिट पोल में खेसारी लाल यादव जीत रहे हैं या हार रहे हैं?

बिहार की हर सीट का एग्जिट पोल AI Politics-News Pinch ने जारी किया है. इस एग्जिट पोल के अनुसार, भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव चुनाव हार रहे हैं. वहीं, छपरा से छोटी कुमारी जीत रही हैं. यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि महागठबंधन में शामिल राजद की तरफ से खेसारी लाल यादव प्रत्याशी थे. जबाकि, एनडीए में शामिल बीजेपी की ओर से छोटी कुमारी कैंडिडेट थीं. हालांकि, ये एग्जिट पोल है और एग्जिट पोल अंतिम परिणाम नहीं होता है. छपरा विधानसभा सीट पर कौन जीतेगा, यह 14 नवंबर, 2025 दिन शुक्रवार को ही साफ होगा.

बता दें कि पोल डायरी के एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है. इस पोल में एनडीए को 108-209 सीट मिलती दिख रही हैं. वहीं, महागठबंधन महज 32-49 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है. साथ ही अन्य दलों के खाते में 1-5 सीट मिलती आती दिख रही है. प्रजा पोल एनालिटिक्स के एग्जिट पोल में एनडीए को 186 सीट, महागठबंधन को 50 सीट और अन्य को 7 सीट मिलने का अनुमान है.

चाणक्य एग्जिट पोल में एनडीए बहुमत के आंकड़े को पार करती हुई दिखाई दे रही है. एग्जिट पोल में एनडीए को 130-138 सीट मिल रही है. महागठबंधन को 100-108 सीट मिलती दिख रही है. अन्य दलों के खाते में 3-5 सीट जाती दिख रही है. इसी तरह एग्जिट पोल में एनडीए सरकारी की वापसी नजर आ रही है.

