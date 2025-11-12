Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2998689
Zee Bihar JharkhandBhojpuri Cinema

Bihar Chunav Exit Poll 2025: क्या खेसारी लाल यादव की होगी शर्मनाक हार? जानिए छपरा सीट का एग्जिट पोल

Bihar Election 2025 Exit Poll: एग्जिट पोल के अनुसार, बिहार में एक बार फिर से एनडीए सरकार बनती दिख रही है. वहीं, महागठबंधन फिर से सत्ता से दूर नजर आ रही है. इस बीच चर्चा हो रही है कि छपरा विधानसभा सीट का क्या हाल है?

Written By  Shailendra |Last Updated: Nov 12, 2025, 11:19 AM IST

Trending Photos

खेसारी लाल यादव (Photo- वीडियो ग्रैब)
खेसारी लाल यादव (Photo- वीडियो ग्रैब)

Bihar Chunav Exit Poll 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सभी 243 सीटों पर दो चरण में मतदान समाप्त हो चुका है. पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा 11 नवंबर को वोटिंग हुई थी. बिहार के दोनों चरणों में बंपर मतदान हुआ है. अब मतदान समाप्त होने के बाद मंगलवार को जारी कई एग्जिट पोल के आंकड़े जारी किए गए. एग्जिट पोल के अनुसार, बिहार में एक बार फिर से एनडीए सरकार बनती दिख रही है. वहीं, महागठबंधन फिर से सत्ता से दूर नजर आ रही है. इस बीच चर्चा हो रही है कि पूरे चुनाव में सबसे ज्यादा जिस सीट की चर्चा हुई, उसका क्या हाल है? जी हां, हम बात कर रहे हैं भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की, जो छपरा विधानसभा सीट से राजद प्रत्याशी हैं. चलिए जानते हैं कि एग्जिट पोल में खेसारी लाल यादव जीत रहे हैं या हार रहे हैं?

बिहार की हर सीट का एग्जिट पोल AI Politics-News Pinch ने जारी किया है. इस एग्जिट पोल के अनुसार, भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव चुनाव हार रहे हैं. वहीं, छपरा से छोटी कुमारी जीत रही हैं. यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि महागठबंधन में शामिल राजद की तरफ से खेसारी लाल यादव प्रत्याशी थे. जबाकि, एनडीए में शामिल बीजेपी की ओर से छोटी कुमारी कैंडिडेट थीं. हालांकि, ये एग्जिट पोल है और एग्जिट पोल अंतिम परिणाम नहीं होता है. छपरा विधानसभा सीट पर कौन जीतेगा, यह 14 नवंबर, 2025 दिन शुक्रवार को ही साफ होगा.

बिहार चुनाव के ताजा अपडेट जानने के लिए यहां क्लिक करें

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें कि पोल डायरी के एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है. इस पोल में एनडीए को 108-209 सीट मिलती दिख रही हैं. वहीं, महागठबंधन महज 32-49 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है. साथ ही अन्य दलों के खाते में 1-5 सीट मिलती आती दिख रही है. प्रजा पोल एनालिटिक्स के एग्जिट पोल में एनडीए को 186 सीट, महागठबंधन को 50 सीट और अन्य को 7 सीट मिलने का अनुमान है.

यह भी पढ़ें: 'ये क्या हो रहा है....?' रितेश पांडे ने मतदान के बाद प्रशासन से की ये मांग

चाणक्य एग्जिट पोल में एनडीए बहुमत के आंकड़े को पार करती हुई दिखाई दे रही है. एग्जिट पोल में एनडीए को 130-138 सीट मिल रही है. महागठबंधन को 100-108 सीट मिलती दिख रही है. अन्य दलों के खाते में 3-5 सीट जाती दिख रही है. इसी तरह एग्जिट पोल में एनडीए सरकारी की वापसी नजर आ रही है.

यह भी पढ़ें:'सरकार बदलने आया हूं': 75 वर्षीय दिव्यांग मोहम्मद कलाम ने लाठी के सहारे किया मतदान

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025Bihar Election Exit Poll 2025

Trending news

bihar chunav 2025
Bihar Chunav Exit Poll:क्या खेसारी की होगी शर्मनाक हार? जानिए छपरा सीट का एग्जिट पोल
bihar chunav 2025
'सरकार बदलने आया हूं': 75 वर्षीय दिव्यांग मोहम्मद कलाम ने लाठी के सहारे किया मतदान
Jharkhand Foundation Day
'लाल आतंक से हरित विकास की ओर बढ़ा झारखंड' 25वें स्थापना दिवस पर नई कहानी
Bihar Chunav 2025 LIVE Update
Bihar Chunav 2025 LIVE Update: एग्जिट पोल के नतीजे के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह, 500 किलो लड्डू का दिया ऑर्डर
Bihar Chunav Exit Poll 2025
बिहार के एग्जिट पोल में महागठबंधन की शर्मनाक हार के संकेत, जानें इसके 5 बड़े कारण
Bihar News
78 साल बाद भी अंधेरे में डूबा लातेहार का डोरम गांव, अब भी नहीं पहुंची बिजली की रौशनी
Lalu Yadav
एग्जिट पोल्स के बाद लालू-तेजस्वी को एक और झटका, रोजाना सुनवाई पर रोक की याचिका खारिज
Bihar Chunav Exit Poll 2025
एग्जिट पोल्स के आंकड़ों को RJD ने नकारा, बोली- यह BJP की चाल है
bihar chunav 2025
Jamui: युवाओं के लिए मिसाल बनीं 106 वर्षीय चमेली देवी, बूथ पर जाकर किया मतदान
CM nitish kumar
बिहार में एनडीए की सरकार बन रही, एग्जिट पोल सही साबित होंगे: राजीव रंजन प्रसाद