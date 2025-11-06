Bihar First Phase Voting: पावर स्टार पवन सिंह ने भोजपुर में डाला वोट, बिहारियों से कही ये बात

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के लिए गुरुवार को मतदान शुरू होते ही भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने पवन सिंह मतदान किया. साथ ही उन्होंने मतदाताओं से बड़ी संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की. पवन सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि उनका वोट विकास के लिए है.

पवन सिंह ने जनता से की अपील

पवन सिंह ने कहा कि मैंने अपना वोट डाल दिया है और मेरा वोट विकास के लिए है. अब मैं बिहार के लोगों से अपील करता हूं कि वे अपने घरों से बाहर निकलें और विकास के लिए वोट करें.

18 जिलों के 121 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान

बता दें कि बिहार चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान गुरुवार की सुबह 7:00 बजे 18 जिलों के 121 निर्वाचन क्षेत्रों में शुरू हुआ, जिसमें लगभग 3.75 करोड़ मतदाता शामिल हैं. मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा, सुरक्षा कारणों से कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान शाम 5 बजे जल्दी बंद कर दिया जाएगा.

कई प्रमुख नेताओं के भाग्य का फैसला

पहला चरण कई प्रमुख नेताओं के भाग्य का फैसला करेगा, जिनमें राजद के तेजस्वी प्रसाद यादव, बीजेपी के सम्राट चौधरी, मंगल पांडे और जदयू के श्रवण कुमार और विजय कुमार चौधरी शामिल हैं. तेज प्रताप यादव भी इसी चरण में चुनाव लड़ रहे हैं.

साल 2020 का चुनाव परिणाम जान लीजिए

साल 2020 के विधानसभा चुनावों में तीन चरणों में मतदान हुआ, जिसमें एनडीए ने 125 सीटें और महागठबंधन ने 110 सीटें जीतीं. प्रमुख दलों में, जदयू ने 43 सीटें, बीजेपी ने 74, राजद ने 75 और कांग्रेस ने 19 सीटें जीतीं थी.

