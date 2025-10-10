Advertisement
भोजपुरी कलाकार बिजली रानी की तबीयत खराब, अस्पताल में भर्ती, पवन सिंह करा चुके हैं इलाज

Bhojpuri News: नृत्यांगना बिजली रानी की तबीयत बिगड़ गई है. वह गुर्दा रोग से ग्रसित हैं. इलाज के लिए वह उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इससे पहले पवन सिंह बिजली रानी का इलाज करवा चुके हैं.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 10, 2025, 05:34 PM IST

बिजली रानी की तबीयत बिगड़ी
Bijli Rani Health: सासाराम से एक बड़ी खबर सामने आयी है. चर्चित नृत्यांगना बिजली रानी की तबीयत बिगड़ गई है. वह गुर्दा रोग से ग्रसित हैं और उनकी दोनों किडनी काम करना लगभग बंद कर दिया है. ऐसी स्थिति में गंभीर हालात को देखते हुए उन्हें सासाराम के सदर अस्पताल के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है. 

ध्यान दें कि कुछ महीने पहले भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह ने बिजली रानी को लखनऊ बुलाकर उनका इलाज करवाया था. जिसके बाद उनकी तबीयत में काफी हद तक सुधार हो गया था. मगर, फिर अचानक गुरुवार की देर शाम उनकी तबीयत काफी बिगड़ गई. बिजली रानी की बेटी रेखा रानी ने इसकी सूचना प्रशासन को दी तो स्वास्थ्य महकमा हरकत में आया. 

सासाराम के सिविल सर्जन डॉ. मणिराज रंजन ने खुद बिक्रमगंज के नटवार में एंबुलेंस भेज कर बिजली रानी को सासाराम के सदर अस्पताल के ट्रामा सेंटर में मंगवाया और उनका इलाज शुरू किया है. बिजली रानी के इलाज के लिए सदर अस्पताल में चिकित्सकों की एक टीम बनाई गई है, जो उनके स्वास्थ्य पर नजर बनाए रखे हैं. पिछले दिनों बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी घोषणा की थी कि बिजली रानी के इलाज का पूरा खर्च बिहार सरकार उठाएगी. 

बता दें कि 80 के दशक में बिजली रानी काफी चर्चित नृत्यांगना थी. बिहार ही नहीं, आसपास के कई राज्यों में इनके गीत-संगीत और आर्केस्ट्रा की धूम थी. देश भारत में बिजली रानी के शागिर्द थे. बिजली रानी की बेटी रेखा रानी का कहना है कि पिछले कई महीनो से उनकी मां की तबीयत खराब है. दोनों किडनी लगभग काम करना बंद कर दिया है. 

सासाराम के सिविल सर्जन डॉ. मणिराज रंजन का कहना है कि बड़े-बड़े अस्पतालों के डॉक्टर ने जवाब दे दिया है. ऐसे में अब स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम बिजली रानी के इलाज में लगी हुई है.

यह भी पढ़ें: काजल राघवनी की याद में तड़प रहे खेसारी लाल यादव! बोले- 'फसरी लगा लेब दुपट्टे से'

