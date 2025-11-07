Advertisement
'बीएमसी खेसारी लाल यादव का घर तोड़ के स्कूल या हॉस्पिटल बना दें', अवैध निर्माण की नोटिस पर यूजर्स का रिएक्शन

Khesari Lal Yadav: भोजपुरी सिनेमा में नाम कमाने के बाद खेसारी लाल यादव अब अपनी राजनीतिक किस्मत आजमा रहे हैं. उन्होंने छपरा में जमकर प्रचार किया है, जहां मुकाबला कड़ा हो गया है. वहीं, इस बीच खेसारी लाल यादव को उनके मुंबई स्थित घर को अवैध निर्माण के संबंध में नगर निगम का नोटिस मिला है.

Written By  Shailendra |Last Updated: Nov 07, 2025, 08:20 AM IST

राजद उम्मीदवार खेसारी लाल यादव बड़ी मुसीबत में (File Photo)
Bhojpuri News: भोजपुरी सुपरस्टार और छपरा से राजद उम्मीदवार खेसारी लाल यादव बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुश्किल में पड़ गए हैं. मीरा रोड नगर निगम ने उनके आवास पर लगे एक अनधिकृत पत्थर के शेड को लेकर नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्हें लोहे के ढांचे और पत्थर के शेड को तुरंत हटाने का निर्देश दिया गया है. नोटिस में यह भी चेतावनी दी गई है कि अगर निर्देश का पालन नहीं किया गया तो अतिक्रमण विभाग उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा.

वहीं, सोशल मीडिया पर यूजर्स कई तरह से रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर लिखा कि बीएमसी उनका घर तोड़ के स्कूल या हॉस्पिटल बना दें. एक और यूजर ने लिखा कि जो राम का अपमान करता है वो नर्क का भागीदार होता है. भगवान के लट्ठ में आवाज नहीं होता. जय श्री राम. एक अन्य यूजर ने लिखा कि भगवान श्रीराम का अपमान का फल है, अब घर गिरा दो. चुनाव भी हार जायेगा. जय सियाराम.

दरअसल, राजद उम्मीदवार खेसारी लाल यादव बड़ी मुसीबत में पड़ गए हैं. उनके मुंबई स्थित घर को अवैध निर्माण के संबंध में नगर निगम का नोटिस मिला है. मीरा रोड-भायंदर नगर निगम ने अवैध निर्माण के संबंध में नोटिस जारी किया है. नगर निगम के अतिक्रमण विभाग ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है.

बता दें कि भोजपुरी सिनेमा के सुरस्टार खेसारी लाल यादव अब अपनी राजनीतिक किस्मत आजमा रहे हैं. उन्होंने छपरा में खूब प्रचार किया है, जहां मुकाबला कड़ा हो गया है. यह सीट बीजेपी का गढ़ रही है और पार्टी ने लगातार दो बार जीत हासिल की है. इस बार बीजेपी ने हैट्रिक बनाने के इरादे से छोटी कुमारी को मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी छोड़कर आई पूर्व मेयर राखी गुप्ता निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रही हैं.

