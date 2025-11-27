Advertisement
खेसारी लाल यादव के चुनाव हारने के बाद छपरा में चला बुलडोजर, हर तरफ हाहाकार

Chhapra News: छपरा नगर निगम अवैध कब्जे को मुक्त करा रहा है. अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर जमकर गरज रहा है. छपरा विधानसभा सीट से खेसारी लाल यादव बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं.

Written By  Shailendra |Last Updated: Nov 27, 2025, 06:05 PM IST

खेसारी लाल यादव (Photo- वीडियो ग्रैब)
खेसारी लाल यादव (Photo- वीडियो ग्रैब)

Khesari Lal Yadav News: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राजद के टिकट पर छपरा विधानसभा सीट से इलेक्शन लड़े खेसारी लाल यादव और हार गए. हालांकि, चर्चा में वह अभी भी बने हुए हैं. चर्चा होने रही है कि खेसारी लाल यादव के चुनाव हारने के बाद छपरा में बुलडोजर का एक्शन हो रहा है. छपरा नगर निगम अवैध कब्जे को मुक्त करा रहा है. अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर जमकर गरज रहा है. ऐसी कार्रवाई पूरे बिहार में हो रही है. छपरा में बुलडोजर की कार्रवाई पर खेसारी की चर्चा इसलिए हो रही है कि वह यहां से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं. 

अब बात जब अतिक्रमण की हो रही है तो खेसारी लाल यादव की चर्चा भी जरूर हो जानी चाहिए, क्योंकि जब राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के उम्मीदवार के तौर पर भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी चुनाव लड़ रहे थे, इसी बीच महाराष्ट्र की मीरा भायंदर नगर निगम (MBMC) ने मुंबई के मीरा रोड स्थित उनके बंगले पर अवैध निर्माण के संबंध में एक नोटिस जारी किया था.

क्या था मामला?
महाराष्ट्र की मीरा भायंदर नगर निगम ने खेसारी लाल यादव को उनके बंगले में किए गए अनाधिकृत निर्माण को तुरंत हटाने का आदेश दिया था. नोटिस में साफ चेतावनी दी गई थी कि अगर उन्होंने खुद यह अवैध निर्माण नहीं हटाया, तो निगम का अतिक्रमण विभाग इसे हटा देगा.

इसके बाद खेसारी लाल यादव ने भावुक होकर अपनी प्रतिक्रिया दी थी. उन्होंने कहा था कि यह घर उन्होंने अपनी खून-पसीने की कमाई से बनाया है. इतना ही खेसारी लाल यादव को मिले इस नोटिस की राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा हुई थी.

यह भी पढ़ें: कोरोना योद्धा से सम्मानित राकेश मिश्रा भोजपुरी पर अब करते हैं राज,जानें इनकी संपत्ति

बता दें कि भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव बीजेपी की छोटी कुमारी से छपरा विधानसभा चुनाव में हार गए थे. बीजेपी की छोटी कुमारी ने खेसारी लाल यादव को 6153 वोटों से हराया था.

यह भी पढ़ें: डिस्को से लेकर बिहार तक... खेसारी लाल यादव के इस गाने ने हर जगह किया हंगामा!

 

