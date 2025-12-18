Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3045800
Zee Bihar JharkhandBhojpuri Cinema

'चिलगम जैसे चबावे ओठलाली', भोजपुरी के ढोड़ी स्टार का आ गया एक और गाना

Chillgum Jaise Chabave Othalali Song: भोजपुरी सिंगर चंदन चंचल (Chandan Chanchal) का एक भोजपुरी गाना रिलीज हुआ है. भोजपुरी के ढोड़ी स्टार 'चिलगम जैसे चबावे ओठलाली' गाना रिलीज हुआ है.

Written By  Shailendra |Last Updated: Dec 18, 2025, 09:22 PM IST

Trending Photos

भोजपुरी के ढोड़ी स्टार का आ गया एक और गाना (Photo- वीडियो ग्रैब)
भोजपुरी के ढोड़ी स्टार का आ गया एक और गाना (Photo- वीडियो ग्रैब)

Bhojpuri Song 2025: भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक गाने हर दिन रिलीज होते हैं. कुछ गाने ऐसे होते हैं, जो सीधे दिल में उतर जाते हैं. वहीं, कुछ ऐसे होते हैं, जिन्हें बिना हेडफोन लगाए आप सुन नहीं सकते हैं. इतनी ही नहीं गाने का वीडियो तो अकेले में ही देखना पड़ता है, क्योंकि इंडस्ट्री में 'ढोढ़ी' से लेकर कमर तक पर गाने बना दिए जाते हैं.

हालांकि, भोजपुरी इंडस्ट्री में जैसे पावर स्टार हैं, ट्रेंडिंग स्टार हैं, जुबली स्टार और बिग स्टार हैं, ठीक वैसे ही ढोढ़ी स्टार भी हैं. जो ढोढ़ी वाले गाने के लिए फेसम हैं. अब उसी सिंगर का एक और गाना रिलीज हो गया है. इस गाने के वीडियो में ढोड़ी को खूब दिखाया है. गाना ढोड़ी पर नहीं बना है, लेकिन वीडियो में एक्ट्रेस की ढोड़ी पर फोकस किया गया है.

दरअसल, हम बात कर रहे हैं कि भोजपुरी में ढोढ़ी स्टार से फेमस चांदन चंचल (Chandan Chanchal) की, जो 'ढोढ़ी' पर आधारित गानों के लिए मशहूर हैं और 'ढोढ़ी के गहराई' जैसे हिट गाने दिए हैं. इसी से इन्हें 'ढोढ़ी स्टार' के रूप में पहचान मिली.

Add Zee News as a Preferred Source

भोजपुरी गाना 'चिलगम जैसे चबावे ओठलाली' को सिंगर चंदन चंचल ने गाया है. इस गाने के वीडियो में उनके साथ एक्ट्रेस दामिनी यादव (Damini Yadav) नजर आर कर रही हैं. इस गाने को कृष्णा कैचा (Krishna Kaicha) ने लिखा हैं. जबकि, म्यूजिक प्रियांशु सिंह (Priyanshu Singh) ने दिया हैं.

यह भी पढ़ें: जिस फिल्म ने भोजपुरी को दी असली पहचान, 43 साल बाद फिर लौट रही है पटना में

'चिलगम जैसे चबावे ओठलाली' गाने के वीडियो को Meera Music के यूट्यूब चैनल पर 18 दिसंबर, 2025 को अपलोड किया गया है. इस गाने पर यूजर अपना रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट किया और लिखा कि ई गाना त सुपर हिट बा चंदन चंचल सहनी को चिलगम जैसे चवावे ओठलाली. वहीं, एक अन्य यूजर ने लिखा कि न पुलिस रिपोर्ट करता है ना अदालत में जब भी चंदन भैया का गाना आता है तो सिर्फ विस्फोट होता है इस बात से कौन कौन सहमत हैं.

यह भी पढ़ें: जब टीवी के सेट पर भिड़ गए थे रवि किशन और मनोज तिवारी, आज का याराना देखिए

TAGS

Chandan ChanchalDamini YadavBhojpuri New

Trending news

Bihar News
बिहार के अंडे की कहानी अब छोटी नहीं रही! टॉप 10 उत्पादक राज्यों में शामिल
Chandan Chanchal
'चिलगम जैसे चबावे ओठलाली', भोजपुरी के ढोड़ी स्टार का आ गया एक और गाना
Nitish government
जिस फिल्म ने भोजपुरी को दी असली पहचान, 43 साल बाद फिर लौट रही है पटना में
Zee News Impact
Zee News Impact: मोतिहारी कृषि विभाग ने सुधारी गलती, अब किसानों को मिलेगा हक
Vaishali Police
जेल से छूटा, गैंग बनाया और फिर अंदर हो गया! खुद की गलती से चढ़ गया पुलिस के हत्थे
Jehanabad news
जहानाबाद में अतिक्रमण हटाओ अभियान का असर, पहले ही दिन लोगों ने खुद खाली की जगह
Bihar government
पेंशन, इलाज, पढ़ाई और वाद्ययंत्र, बिहार सरकार की नई योजना से कलाकारों की बदलेगी जीवन
Bihar News
कितने पढ़े लिखे हैं बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, जानिए
Gaya International Airport
Gayaji Airport: इंडिगो एयरलाइंस की 2 उड़ानें रद्द, गयाजी एयरपोर्ट पर यात्री परेशान
Motihari News
कृषि विभाग की गजब कहानी! बगल के प्रखंड को मिला मुआवजा, तो खाली हाथ मोतिहारी के किसान