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नदवां महादंगल में 'छोटे सरकार' का जलवा, अनंत सिंह ने लहराया गमछा, गुंजन सिंह के गीतों पर झूमा पूरा अखाड़ा

Anant Singh: मोकामा के नदवां गांव में आयोजित महादंगल कार्यक्रम में जदयू विधायक अनंत सिंह और भोजपुरी गायक गुंजन सिंह ने शिरकत की. पूर्व बिहार केसरी विवेकानंद सिंह की पुण्यतिथि पर हुए इस आयोजन में देशभर के पहलवानों ने कुश्ती का प्रदर्शन किया. इस दौरान गमछा लहराने की अपील पर पूरा मैदान झूम उठा और 'छोटे सरकार' के नारों से माहौल गूंज उठा.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 04, 2026, 09:53 AM IST

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नदवां महादंगल में 'छोटे सरकार' का जलवा, अनंत सिंह ने लहराया गमछा, गुंजन सिंह के गीतों पर झूमा पूरा अखाड़ा
नदवां महादंगल में 'छोटे सरकार' का जलवा, अनंत सिंह ने लहराया गमछा, गुंजन सिंह के गीतों पर झूमा पूरा अखाड़ा

Anant Singh: मोकामा से जदयू विधायक और ‘छोटे सरकार’ के नाम से मशहूर अनंत सिंह एक बार फिर अपने अलग अंदाज को लेकर चर्चा में आ गए हैं. उनके पैतृक गांव नदवां में 03 अप्रैल को भव्य महादंगल का आयोजन किया गया, जिसमें देश और विदेश के कई नामी पहलवानों ने कुश्ती के दांव-पेंच दिखाए. यह आयोजन पूर्व बिहार केसरी विवेकानंद सिंह उर्फ विवेका पहलवान की पहली पुण्यतिथि के अवसर पर किया गया था. इस खास मौके पर भोजपुरी संगीत जगत के लोकप्रिय गायक गुंजन सिंह भी मौजूद रहे, जिन्होंने अपने गीतों और अंदाज से पूरे माहौल को जोश और उत्साह से भर दिया.

गमछे की अपील से बदला माहौल
इसी बीच भोजपुरी गायक गुंजन सिंह ने लोगों से गमछे की महिमा बताते हुए उसे लहराने की अपील की. उनकी इस अपील का ऐसा असर हुआ कि पूरा मैदान गमछों से लहराने लगा. लोग उत्साह में झूमते नजर आए और माहौल पूरी तरह से उत्सव में बदल गया. जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

ये भी पढ़ें: अनंत सिंह के गांव में आज होगा 'महादंगल', देश-दुनिया के पहलवान दिखाएंगे अपना दमखम

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अनंत सिंह ने भी लहराया गमछा, गूंजे नारे
कार्यक्रम के दौरान किसी समर्थक ने अनंत सिंह के हाथ में भी गमछा थमा दिया. जैसे ही उन्होंने अखाड़े से गमछा लहराया, पूरा मैदान 'छोटे सरकार जिंदाबाद' के नारों से गूंज उठा. इस दृश्य ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों के बीच जबरदस्त उत्साह पैदा कर दिया और माहौल और भी जोशीला हो गया.

गुंजन सिंह और अनंत सिंह की दोस्ती चर्चा में
भोजपुरी गायक गुंजन सिंह और मोकामा विधायक अनंत सिंह के बीच घनिष्ठ संबंध रहे हैं. गुंजन सिंह ने कई बार छोटे सरकार पर आधारित भोजपुरी गाने गाकर लोकप्रियता हासिल की है. इस महादंगल कार्यक्रम में दोनों की मौजूदगी और एक साथ नजर आने से उनकी दोस्ती और राजनीतिक-सांस्कृतिक जुड़ाव एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है.

रिपोर्ट: चंदन राय

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