Bhojpuri New Song Release: 'औकात बदल जाई', छोटू शिकारी भी लेकर आ गए रंगदारी वाला गाना

Bhojpuri New Song Aukat Badal Jai Release: भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री (Bhojpuri Music Industry) में इन दिनों रंगदारी वाले गाने की बाढ़ सी आयी है. पावर स्टार पवन सिंह से लेकर ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव तक सभी सिंगर रंगदारी पर म्यूजिक वीडियो रिलीज कर रहे हैं. इसी बीच एक और भोजपुरी सिंगर ने रंगदारी वाला गाना रिलीज किया है. वह सिंगर रियल लाइफ में भी रंगदार नजर आता है! हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि वह जेल भी जा चुका है. खैर, अब मुद्दे से नहीं भटकते हैं और छोटू शिकारी के रंगदारी वाले गाने की बात करते हैं.

रंगदार का किरदार अदा रहे छोटू शिकारी

छोटू शिकारी का 'औकात बदल जाई' म्यूजिक वीडियो रिलीज हुआ है. इस गाने में वह एक रंगदार का किरदार अदा रहे हैं. वह खुद इस म्यजिक वीडियो में एक्टिंग कर रहे हैं. साथ ही छोटू शिकारी ने ही इस गाने को गाया है. इतना ही नहीं इन्होंने (Chhotu Shikari) ही 'औकात बदल जाई' गाने को लिखा भी हैं. जबकि, इस गाने को म्यूजिक गौरव रौशन (Gaurav Roshan) ने दिया है.

छोटू भैया नाम ना ब्रांड हैं- यूजर

भोजपुरी म्यूजिक वीडियो 'औकात बदल जाई' को Chhotu Shikari Official के यूट्यूब चैनल पर 16 दिसंबर, 2025 दिन मंगलवार को अपलोड किया गया है. छोटू शिकारी के फैन्स इस गाने पर अपना रिएक्शन भी दे रहे हैं. एक फैन ने लिखा कि छोटू भैया नाम ना ब्रांड हैं, जल्दी से ट्रेंडिंग में जाएके चाहे के छोटू भैया फैन और पावर स्टार फैन. एक और फैन ने यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में गाने पर अपना रिएक्शन दिया और लिखा कि वाह छोटू भाई, क्या गाना यूट्यूब पर आता है आपका बहुत अच्छा.

Add Zee News as a Preferred Source

'औकात बदल जाई' गाने को फैन्स का प्यार

छोटू शिकारी के एक और फैन ने लिखा कि छोटू शिकारी का रंगदारी गाना हिट होता है. इसी तरह 'औकात बदल जाई' गाने को फैन्स का प्यार मिल रहा है और लगातार कमेंट आ रहे हैं.

​यह भी पढ़ें: 'दंगल' की तर्ज भोजपुरी में बनी कुश्ती फिल्म, पहलवान के किरदार में दिखेंगी अंजना सिंह

जेल जा चुके हैं छोटू शिकारी

दरअसल, छोटू चिंगारी को भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री का सिद्धू मुसेवाला (Bhojpuri cinema Sidhu MooseWala) कहा जाता है, क्योंकि उनको भी गानों में गन का प्रदर्शन करना बहुत अच्छा लगता है. ध्यान दें कि छोटू शिकारी (Chhotu Shikari) अपराधी और अश्लील गाना गाने के मामले में जेल भी चुके हैं.

यह भी पढ़ें:'आप हैं मेरे बेस्ट भाई...',बाहुबली नेता धनंजय सिंह से मिले पवन सिंह और लिखा ये पोस्ट