Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3042755
Zee Bihar JharkhandBhojpuri Cinema

Bhojpuri New Song Release: 'औकात बदल जाई', छोटू शिकारी भी लेकर आ गए रंगदारी वाला गाना

Chhotu Shikari Bhojpuri New Song: भोजपुरी सिंगर छोटू शिकारी का रंगदारी वाला गाना रिलीज हो गया है. इस गाने को छोटू ने खुद गाया है. 'औकात बदल जाई' को फैन्स की तरफ से खूब प्यार मिल रहा है.

Written By  Shailendra |Last Updated: Dec 16, 2025, 01:12 PM IST

Trending Photos

छोटू शिकारी (Photo- वीडियो ग्रैब)
छोटू शिकारी (Photo- वीडियो ग्रैब)

Bhojpuri New Song Aukat Badal Jai Release: भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री (Bhojpuri Music Industry) में इन दिनों रंगदारी वाले गाने की बाढ़ सी आयी है. पावर स्टार पवन सिंह से लेकर ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव तक सभी सिंगर रंगदारी पर म्यूजिक वीडियो रिलीज कर रहे हैं. इसी बीच एक और भोजपुरी सिंगर ने रंगदारी वाला गाना रिलीज किया है. वह सिंगर रियल लाइफ में भी रंगदार नजर आता है! हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि वह जेल भी जा चुका है. खैर, अब मुद्दे से नहीं भटकते हैं और छोटू शिकारी के रंगदारी वाले गाने की बात करते हैं.

रंगदार का किरदार अदा रहे छोटू शिकारी
छोटू शिकारी का 'औकात बदल जाई' म्यूजिक वीडियो रिलीज हुआ है. इस गाने में वह एक रंगदार का किरदार अदा रहे हैं. वह खुद इस म्यजिक वीडियो में एक्टिंग कर रहे हैं. साथ ही छोटू शिकारी ने ही इस गाने को गाया है. इतना ही नहीं इन्होंने (Chhotu Shikari) ही 'औकात बदल जाई' गाने को लिखा भी हैं. जबकि, इस गाने को म्यूजिक गौरव रौशन (Gaurav Roshan) ने दिया है.

छोटू भैया नाम ना ब्रांड हैं- यूजर
भोजपुरी म्यूजिक वीडियो 'औकात बदल जाई' को Chhotu Shikari Official के यूट्यूब चैनल पर 16 दिसंबर, 2025 दिन मंगलवार को अपलोड किया गया है. छोटू शिकारी के फैन्स इस गाने पर अपना रिएक्शन भी दे रहे हैं. एक फैन ने लिखा कि छोटू भैया नाम ना ब्रांड हैं, जल्दी से ट्रेंडिंग में जाएके चाहे के छोटू भैया फैन और पावर स्टार फैन. एक और फैन ने यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में गाने पर अपना रिएक्शन दिया और लिखा कि वाह छोटू भाई, क्या गाना यूट्यूब पर आता है आपका बहुत अच्छा.

Add Zee News as a Preferred Source

'औकात बदल जाई' गाने को फैन्स का प्यार
छोटू शिकारी के एक और फैन ने लिखा कि छोटू शिकारी का रंगदारी गाना हिट होता है. इसी तरह 'औकात बदल जाई' गाने को फैन्स का प्यार मिल रहा है और लगातार कमेंट आ रहे हैं.

​यह भी पढ़ें: 'दंगल' की तर्ज भोजपुरी में बनी कुश्ती फिल्म, पहलवान के किरदार में दिखेंगी अंजना सिंह

जेल जा चुके हैं छोटू शिकारी
दरअसल, छोटू चिंगारी को भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री का सिद्धू मुसेवाला (Bhojpuri cinema Sidhu MooseWala) कहा जाता है, क्योंकि उनको भी गानों में गन का प्रदर्शन करना बहुत अच्छा लगता है. ध्यान दें कि छोटू शिकारी (Chhotu Shikari) अपराधी और अश्लील गाना गाने के मामले में जेल भी चुके हैं.

यह भी पढ़ें:'आप हैं मेरे बेस्ट भाई...',बाहुबली नेता धनंजय सिंह से मिले पवन सिंह और लिखा ये पोस्ट

TAGS

Bhojpuri news

Trending news

CM nitish kumar
24 नवंबर 2005 की बात कर सीएम नीतीश कुमार ने बता दिए अपने 7 निश्चय, आप खुद पढ़ लीजिए
Jharkhand Weather
खूंटी में ठंड का तांडव: पाला और कनकनी हवा ने बढ़ाई जनजीवन की मुश्किलें
Patna High Court
रेप केस में उम्रकैद की सजा काट रहे 2 कैदी रिहा, HC ने पलटा भागलपुर कोर्ट का फैसला
nitin Nabin
कैसे हुआ नितिन नबीन के नाम का चयन? 20 दावेदारों को चित करके सर्वोच्च पद तक पहुंचे
Bihar News
राजद विधायक पर एक करोड़ रंगदारी मांगने का आरोप, मामला दर्ज
Anjana Singh ki Bhojpuri film Kushti trailer released
'दंगल' की तर्ज भोजपुरी में बनी कुश्ती फिल्म, पहलवान के किरदार में दिखेंगी अंजना सिंह
Munger News
हाड़तोड़ सर्दी में अलाव ही बड़ा सहारा! जरा सी लापरवाही बनी जानलेवा, आप ना करें ऐसा
Indigo Airlines
इंडिगो संकट के बाद अब कैसे है हालात? यात्रियों ने क्या कुछ बताया
Bhojpuri news
'आप हैं मेरे बेस्ट भाई...',बाहुबली नेता धनंजय सिंह से मिले पवन सिंह और लिखा ये पोस्ट
Bihar News
बुजुर्गों की थाली खाली! शेखपुरा के मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय स्थल में खाने का संकट