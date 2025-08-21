Samar Singh News: देसी स्टार समर सिंह बने पापा, भोजपुरी सितारों ने दी बधाई
Samar Singh News: देसी स्टार समर सिंह बने पापा, भोजपुरी सितारों ने दी बधाई

Bhojpuri Latest News: समर सिंह हाल ही में पिता बने हैं. इस खुशी के मौके पर भोजपुरी इंडस्ट्री की कई नामी हस्तियों ने भी अपने कमेंट्स के जरिए समर सिंह को शुभकामनाएं दी हैं. वहीं, प्रियंका गुप्ता ने भी बेटे के जन्म पर उन्हें आशीर्वाद दिया. 

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Aug 21, 2025, 06:07 PM IST

देसी स्टार समर सिंह बने पापा
देसी स्टार समर सिंह बने पापा

Bhojpuri News: भोजपुरी इंडस्ट्री के मशहूर गायक और अभिनेता समर सिंह हाल ही में पिता बने हैं. उन्होंने बेटे के जन्म की खुशखबरी फैंस के साथ सोशल मीडिया के जरिए साझा की, जिससे उनके चाहने वाले और भोजपुरी फिल्म और संगीत जगत के कई बड़े सितारे उन्हें बधाइयां दे रहे हैं. समर सिंह ने अपने बेटे की पहली तस्वीर इंस्टाग्राम पर पोस्ट की. इस तस्वीर में वे और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह बेटे को गोद में लिए हुए नजर आ रहे हैं. उन्होंने तस्वीर के साथ कैप्शन लिखा, ''हर किलकारी जैसे जीवन की नई कविता का पहला सिरा हो.'' इस पोस्ट के कमेंट्स में फैंस सोशल मीडिया पर उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं.

इस खुशी के मौके पर भोजपुरी इंडस्ट्री की कई नामी हस्तियों ने भी अपने कमेंट्स के जरिए समर सिंह को शुभकामनाएं दी हैं. रानी चटर्जी, प्रियंका गुप्ता, संदीप कुमार सिंह, खुशबू तिवारी, नम्रता मल्ला और स्वीटी छाबड़ा जैसे बड़े कलाकार उनकी इस खुशी का हिस्सा बने और जमकर बधाइयां दी. किसी ने कमेंट्स में बधाई लिखा तो किसी ने हार्ट इमोजी भेजा. रानी चटर्जी ने कमेंट किया कि समर सिंह को नए जीवन के इस सफर के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएं. वहीं, प्रियंका गुप्ता ने भी बेटे के जन्म पर उन्हें आशीर्वाद दिया. खुशबू तिवारी, नम्रता मल्ला, और स्वीटी छाबड़ा ने भी अपने प्यार भरे संदेश भेजे और उनके परिवार के लिए सुख-शांति की कामना की.

बता दें कि समर सिंह भोजपुरी संगीत की दुनिया में अपनी अलग पहचान रखते हैं. उनके कई गाने करोड़ों व्यूज पाते हैं और वे अपने देसी अंदाज के लिए मशहूर हैं. उनकी फिल्मों को भी दर्शकों का खूब प्यार मिलता है. 'तेरा मेरा टशन' और 'इतिहास' जैसी फिल्मों में उनके काम की खूब तारीफ हुई है. समर सिंह ने फिल्मों से अलग सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस के साथ जुड़ाव को हमेशा मजबूत रखा है. जब भी उनकी जिंदगी में कुछ बड़ा होता है, तो वह फैंस और साथियों के साथ जरूर साझा करते हैं, जिससे उन्हें अट्टू प्यार और समर्थन मिलता रहता है.

