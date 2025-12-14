'देवरा ढोढ़ी चटना बा' के सिंगर चंदन चंचल का नया गाना भी बवाली!, प्रियंका ने जमकर लगाए ठुमके

Bhojpuri New Release Song: सुबह-सुबह भोजपुरी का एक और गाना रिलीज हो गया है. गाने का नाम है 'लड़ाई करे देवरा'. इस गाने को कोबरा म्यूजिक भोजपुरी पर अपलोड किया गया है और फैंस इस गाने पर अच्छा रिस्पांस भी दे रहे हैं. इस गाने के म्यूजिक वीडियो में प्रियंका राय ने अपने शानदार लुक और धमाकेदार डांस से तहलका मचा दिया है. गाने की शुरुआत में प्रियंका पिले रंग की साड़ी में दिख रही है, जिसे उन्होंने पर्पल ब्लाउज के साथ पेयर किया है. फिर प्रियंका गुलाबी रंग की साड़ी में नजर आती है, इस लुक में वो और भी खूबसूरत नजर आ रही है.

प्रियंका ने अपने डांस मूव्स से किया कमाल

बता दें कि 'लड़ाई करे देवरा' गाने को सिंगर चंदन चंचल ने गाया है. इस गाने के बोल विनय निर्मल ने लिखे हैं. इसके म्यूजिक डायरेक्टर छोटू रावत है और वीडियो डायरेक्टर राजा बाबू है. गाने की शुरुआत में प्रियंका कहती है, पियाके शिकायत मोर बड़ाई करे देवरा, रोज-रोज इ लफड़ा लड़ाई चढ़ाइल करे देवरा, तीन धूर खातिर लड़ाई करे देवरा. अन्हारा में अमीन के पढ़ाई करे देवरा, तीन धूर खातिर लड़ाई करे देवरा. गाने में प्रियंका ने अपने ठुमके से फैंस को काफी इंप्रेस किया है.

'देवरा ढोढ़ी चटना बा' के लिरिक्स को लेकर बवाल

बता दें कि चंदन चंचल वही सिंगर हैं जिन्होंने 'देवरा ढोढ़ी चटना बा' गाना गाया था और इसके लिरिक्स को लेकर अश्लीलता के आरोप भी लगे थे. इस गाने को लोग विरोध में सड़क पर आ गए थे. लोगों का कहना था कि ऐसे गाने गा कर भोजपुरी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है. इस गाने को लेकर इतना बवाल मचा था कि लोगों ने उनके पिता और भाभी तक से सवाल पूछ लिए थे.

खेसारी संग प्रियंका ने किया रोमांस

बता दें कि अभी हाल ही में प्रियंका भोजपुरी सिनेमा सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का नया गाना 'रंगबाज' में भी नजर आई थी. इस गाने में प्रियंका खेसारी संग रोमांस करती दिखीं. इस गाने में खेसारी लाल यादव के साथ प्रियंका ने अपनी अदाओं का जादू बिखेरा, जिसे फैंस ने काफी पसंद किया है. दोनों की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री फैंस को कोफी पसंद आई है. प्रियंका के इस गाने पर भी फैंस ने काफी प्यार दिखाया है.

