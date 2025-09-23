पवन सिंह के लिए पुका फाड़कर रो रहीं धनश्री, आंखों से नहीं रुक रहे आंसू

Dhanashree Verma and Pawan Singh News: रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' में पवन सिंह और धनश्री वर्मा के बीच एक खास रिश्ता देखने को मिला था. पवन सिंह के अचानक जाने से शो में उनकी कमी महसूस की जा रही है. खासकर धनश्री को, जो उनके बिना खुद को अकेला महसूस कर रही हैं.
Pawan Singh: भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह और मशहूर कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा की जोड़ी ने हाल ही में अपने फैंस का दिल जीत लिया था. दोनों की केमिस्ट्री को लोगों ने खूब पसंद किया, लेकिन अब इस खूबसूरत जोड़ी में एक दुखद मोड़ आया है, जब पवन सिंह ने रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' से बाहर चले गए. पवन सिंह के जाने से सबसे ज्यादा दुखी धनश्री वर्मा हुईं थी. उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, वे लगातार रोती रहीं थी. अब एक बार फिर वह शो में पवन सिंह को याद कर खुब हो रहीं हैं.
शो में पवन सिंह के जाने के बाद धनश्री वर्मा अकेली पड़ गई हैं. लेटेस्ट एपिसोड में पवन सिंह के लिए रोते हुए नजर आईं. एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें धनश्री वर्मा टेबल के नीचे मुंह कर लेटी होती हैं और उनके पास अरबाज पटेल बैठे होते हैं. तब नयनदीप रक्षित आते हैं और पूछते हैं क्या हुआ?
नयनदीप रक्षित पूछने पर धनश्री कहतीं हैं कि मैं अरबाज, आदित्य और पवन जी को पसंद करती हूं. पवन जी चले गए, लोगों ने ट्रायो...ट्रायो बोलकर इतना दिमाग खराब कर दिया. जो भी हुआ उसके बाद मैं किसी के सामने कुछ भी बोलने से अनसेफ करती हूं, मैं उनके साथ खेलती हूं, क्योंकि मैं उनको पसंद करती हूं.
धनश्री कहतीं हैं कि मुझको कोई पसंद ही नहीं है घर पर. इसका मतलब साफ है कि पवन सिंह के जाने के बाद से धनश्री का गेम पवन सिंह के बिना फीका पड़ गया है. बता दें कि हाल ही में पवन सिंह को बिहार चुनाव की वजह से शो बीच में ही छोड़ना पड़ा, तो सभी कंटेस्टेंट्स और दर्शकों के लिए ये बहुत इमोशनल पल था.
