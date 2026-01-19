भोजपुरी एक्ट्रेस अंजना सिंह की सड़क हादसे में मौत? जानें सच और एक्ट्रेस ने क्या लिखा

Anjana Singh: भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री को लेकर एक बड़ी खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. खबर ऐसी है कि इंडस्ट्री में सनसनी मच गई है. हर तरफ चर्चा हो रही है कि आखिर क्या यह सच है? आखिर ऐसा क्या हो गया कि सोशल मीडिया पर वह कौन सी खबर है, जो भूचला वाली है. वह भी एक्ट्रेस बड़ी एक्ट्रेस को लेकर है. चलिए सबकुछ जानते हैं.

दरअसल, भोजपुरी की बड़ी एक्ट्रेस में शुमार अंजना सिंह को लेकर चर्चा हो रही है कि उनकी डेथ हो गया है. यह खबर सोशल मीडिया पर आग तरह फैल रही है. यह बेहद चौंकाने वाली खबर सुनकर हर कोई हैरान हैं. एक्ट्रेस अंजना सिंह के फैन्स को हिला कर रख दिया है. जब से सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल हुई है तब से पूरी इंडस्ट्री में खलबली मची है.

सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि अंजना सिंह का निधन हो गया है. अंजना सिंह अब हमारे बीच नहीं रहीं, जैसे ही सोशल मीडिया पर ये खबर वायरल हुई शोक की लहर दौड़ गई. इसको लेकर उनके फैन्स भावुक और दुखी रिएक्शन दे रहे हैं.

अंजना सिंह की मौत की झूठी खबर

वहीं, जब यह खबर भोजपुरी एक्ट्रेस अंजना सिंह को पता चली की सोशल मीडिया पर उनकी मौत की खबर वायरल हो रही है तो उन्होंने तुरंत इसका खंडन किया. अजना सिंह ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल एक पोस्ट किया और इस खबर को पूरी तरह से झूठी-अफवाह बताया. अंजना सिंह ने लिखा कि अंजना सिंह पूरी तरह स्वस्थ और सुरक्षित हैं. कृपया अफवाह न फैलाये.

बता दें कि एक्ट्रेस अंजना सिंह को लेकर सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो गई, वायरल फोटो ने हर किसी को बेचैन कर दिया. सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस तस्वीर में मुस्कुरा रही हैं और तस्वीर पर 'RIP' लिखा हुआ है. इतना ही नहीं अंजना सिंह की फोटो पर फूलों की माला भी लगा दिया गया. जो भी एक बार देखेगा उसे लगेगा कि भोजपुरी एक्ट्रेस अंजना सिंह का निधन हो गया है.

