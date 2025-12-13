Advertisement
क्या खेसारी लाल यादव ने चुरा लिया पवन सिंह का गाना? भोजपुरी इंडस्ट्री में मचा बवाल, जानिए सच

Bhojpuri News: खेसारी लाल यादव ने अपने खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर 'रंगबाज' नाम का गाना रिलीज किया है. ठीक उसी समय या उससे कुछ वक्त बाद पवन सिंह का नया गाना 'राजा रंगबाज' भी रिलीज हुआ और दोनों गानों का टाइटल करीब-करीब एक जैसा है.

Written By  Shailendra |Last Updated: Dec 13, 2025, 11:37 AM IST

क्या खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह का गाना चुराया? (Photo- वीडियो ग्रैब)
क्या खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह का गाना चुराया? (Photo- वीडियो ग्रैब)

Khesari Lal Yadav and Pawan Singh: भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं. इस बार खेसारी पर हाल ही में रिलीज हुए अपने गाना 'रंगबाज' के टाइटल और कॉन्सेप्ट को चुराने का गंभीर आरोप लगा है. यह मामला उनके और दूसरे सुपरस्टार पवन सिंह के बीच चल रहे आपसी मनमुटाव को और हवा देता दिख रहा है, क्योंकि खेसारी पर पवन सिंह का गाना 'राजा रंगबाज' को चोरी करने आरोप लगा है.

चोरी का आरोप और खेसारी का जवाब
मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं के अनुसार, खेसारी लाल यादव पर आरोप है कि उन्होंने या उनकी टीम ने जानबूझकर यह टाइटल चुना और गाना रिलीज किया ताकि पवन सिंह के गाने को टक्कर दी जा सके. अब खुद खेसारी लाल यादव ने एक वीडियो जारी कर इन आरोपों पर अपनी बात रखी. खेसारी ने कहा कि कुछ गड़बड़ हुई है और किसी ने किसी का गाना चोरी किया है. हालांकि, उन्होंने सीधे तौर पर किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका बयान इस ओर इशारा करता है कि यह विवाद जानबूझकर किया गया है.

क्या है गाना चोरी करने का पूरा मामला?
दरअसल, हाल ही में खेसारी लाल यादव ने अपने खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर 'रंगबाज' नाम का गाना रिलीज किया है. ठीक उसी समय या उससे कुछ वक्त बाद पवन सिंह का नया गाना 'राजा रंगबाज' भी रिलीज हुआ और दोनों गानों का टाइटल करीब-करीब एक जैसा है. पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के गाने एक साथ और एक टाइटल के नाम से रिलीज होनी ही विवाद का जड़ कहा जा रहा है. इसके बाद होना और एक ही समय के आसपास रिलीज़ होना ही इस विवाद की जड़ है.

​यह भी पढ़ें: पवन सिंह-खेसारी लाल यादव में छिड़ी 'रंगबाजी' की लड़ाई! जानिए कौन किस पर भारी

आखिर किसका है असली गाना?
इस 'रंगबाज' विवाद ने खेसारी लाल यादव और पवन सिंह, दोनों सुपरस्टार्स के फैंस और भोजपुरी इंडस्ट्री में एक नई बहस छेड़ दी है कि आखिर इन दोनों गानों में से कौन सा गाना असली है और किसने किसके टाइटल या कॉन्सेप्ट को कॉपी किया है. हालांकि, दोनों तरफ से अपना गाना असली होने का दावा किया जा रहा है.

यह भी पढ़ें: दूध पीकर 'राजा रंगबाज' बने पवन सिंह! खुशबू तिवारी संग बन गया गजब का सीन

