Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3069396
Zee Bihar JharkhandBhojpuri Cinema

तीसरी शादी या फिर पब्लिसिटी स्टंट? इस हसीना के इंस्टाग्राम से लेकर डीपी तक छाए पवन सिंह

Pawan Singh and Mahima: एक्ट्रेस महिमा और पावर स्टार पवन सिंह का नाम इन दिनों छाया हुआ है. इसके पीछे की वजह है एक्ट्रेस का इंस्टाग्राम पोस्ट.

Written By  Ranjana Dubey|Last Updated: Jan 10, 2026, 08:34 AM IST

Trending Photos

तीसरी शादी या फिर पब्लिसिटी स्टंट? इस हसीना के इंस्टाग्राम से लेकर डीपी तक छाए पवन सिंह (इमेज सोर्स-महिमा सिंह इंस्टाग्राम)
तीसरी शादी या फिर पब्लिसिटी स्टंट? इस हसीना के इंस्टाग्राम से लेकर डीपी तक छाए पवन सिंह (इमेज सोर्स-महिमा सिंह इंस्टाग्राम)

Pawan Singh and Mahima: पावर स्टार पवन सिंह किसी न किसी कारण से सुर्खियों में बने रहते हैं. पवन सिंह के जन्मदिन के मौके पर भोजपुरी एक्ट्रेस महिमा सिंह मांग में लाल चटक सिंदूर भरे उनके साथ दिखीं. सोशल मीडिया पर पवन सिंह के साथ महिमा की तस्वीरें और वीडियो वायरल है, इस पर लोग अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कुछ का ये भी कहना है कि पवन सिंह ने महिमा संग तीसरी शादी रचा ली है. हालांकि अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो खुद पवन और महिमा ही बता पाएंगे. लेकिन इन अटकलों ने अब एक नया मोड़ ले लिया है.

महिमा ने हटाई सारी तस्वीरें
पवन सिंह के बर्थडे के बाद से ही लोगों ने महिमा सिंह को लेकर रिसर्च शुरू कर दिया था. पहले एक्ट्रेस के अकाउंट पर कई सारे फोटो और वीडियो थे, लेकिन अब सिर्फ सात पोस्ट है. जैसे ही पवन सिंह के साथ महिमा का नाम जोड़ा गया, उन्होंने इंस्टाग्राम से सारे वीडियोज और फोटोज हटा दिए. अब जो पोस्ट महिमा के अकाउंट पर दिख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ पवन सिंह से जुड़े हैं. इतना ही नहीं डीपी भी पवन सिंह के साथ लगी हुई है. महिमा के इंस्टाग्राम अकाउंट पर जिस तरह पवन और वो दिख रहे हैं, उससे इतना तो साफ है कि या तो दाल में कुछ काला है या फिर ये पब्लिसिटी स्टंट है. 

अटकलों पर दोनों की चुप्पी 
पवन सिंह और महिमा दोनों में किसी ने अभी तक इन अटकलों पर कुछ नहीं कहा है. इनकी तस्वीरों ने फैंस को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है. पवन सिंह के बर्थ डे वाले दिन भी एक्ट्रेस केक कटिंग के दौरान नजर आई थीं. एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर पवन को जन्मदिन की बधाई दी थी और वो पोस्ट पवन सिंह के साथ कोलैब में है, जिसने और हैरानी में डाल दिया है. बता दें कि इंस्टाग्राम पर एक्ट्रेस के 36.9K फॉलोअर्स है और वो तीन लोगों को फॉलो करती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: नीलकमल का देसी स्वैग और आकांक्षा का ग्लैमर, 'कमर 28' ने यूट्यूब पर मचाया तहलका

TAGS

Pawan SinghMahima Singh

Trending news

Jamui Crime News
जमुई में अपराधियों के हौसले बुलंद, पिस्टल की नोक पर सर्राफा कारोबारी से 50 लाख लूटे
Jharkhand Weather
झारखंड में हाड़ कंपकंपाने वाली सर्दी, AQI ने भी तोड़ा 'दम'! जानें IMD का अलर्ट
jehanabad fire news
जहानाबाद में जलकर राख हुई किसानों की मेहनत: खलिहान में लगी आग 5 बीघे की धान स्वाहा
Bihar politics
'हार के डर से बदहवास हैं ममता बनर्जी': सरावगी ने बंगाल की रेड पर साधा निशाना
Patna Weather
पटना में कैसा है 10 जनवरी का मौसम? AQI हुआ 'खतरनाक'... चेक करें अपडेट
Bihar Weather
सीवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर समेत 25 जिलों में IMD का अलर्ट, अभी और बढ़ेगी कनकनी
Bettiah news
बेतिया कोर्ट में 'हाई अलर्ट': अदालतों को उड़ाने की धमकी के बाद छावनी बना परिसर
Bagaha News
बगहा में बवाल! गन्ने के दाम पर किसानों का सरकार के खिलाफ हल्ला बोल
DGP Vinay Kumar
नीतीश सरकार में क्राइम कंट्रोल! हत्या, लूट और डकैती के मामलों में आई बड़ी कमी
Chhapra News
स्वाद में नंबर 1, दाम में सबसे कम, इस बार छपरा का तिलकुट है हर घर का दम!