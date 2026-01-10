तीसरी शादी या फिर पब्लिसिटी स्टंट? इस हसीना के इंस्टाग्राम से लेकर डीपी तक छाए पवन सिंह

Pawan Singh and Mahima: पावर स्टार पवन सिंह किसी न किसी कारण से सुर्खियों में बने रहते हैं. पवन सिंह के जन्मदिन के मौके पर भोजपुरी एक्ट्रेस महिमा सिंह मांग में लाल चटक सिंदूर भरे उनके साथ दिखीं. सोशल मीडिया पर पवन सिंह के साथ महिमा की तस्वीरें और वीडियो वायरल है, इस पर लोग अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कुछ का ये भी कहना है कि पवन सिंह ने महिमा संग तीसरी शादी रचा ली है. हालांकि अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो खुद पवन और महिमा ही बता पाएंगे. लेकिन इन अटकलों ने अब एक नया मोड़ ले लिया है.

महिमा ने हटाई सारी तस्वीरें

पवन सिंह के बर्थडे के बाद से ही लोगों ने महिमा सिंह को लेकर रिसर्च शुरू कर दिया था. पहले एक्ट्रेस के अकाउंट पर कई सारे फोटो और वीडियो थे, लेकिन अब सिर्फ सात पोस्ट है. जैसे ही पवन सिंह के साथ महिमा का नाम जोड़ा गया, उन्होंने इंस्टाग्राम से सारे वीडियोज और फोटोज हटा दिए. अब जो पोस्ट महिमा के अकाउंट पर दिख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ पवन सिंह से जुड़े हैं. इतना ही नहीं डीपी भी पवन सिंह के साथ लगी हुई है. महिमा के इंस्टाग्राम अकाउंट पर जिस तरह पवन और वो दिख रहे हैं, उससे इतना तो साफ है कि या तो दाल में कुछ काला है या फिर ये पब्लिसिटी स्टंट है.

अटकलों पर दोनों की चुप्पी

पवन सिंह और महिमा दोनों में किसी ने अभी तक इन अटकलों पर कुछ नहीं कहा है. इनकी तस्वीरों ने फैंस को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है. पवन सिंह के बर्थ डे वाले दिन भी एक्ट्रेस केक कटिंग के दौरान नजर आई थीं. एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर पवन को जन्मदिन की बधाई दी थी और वो पोस्ट पवन सिंह के साथ कोलैब में है, जिसने और हैरानी में डाल दिया है. बता दें कि इंस्टाग्राम पर एक्ट्रेस के 36.9K फॉलोअर्स है और वो तीन लोगों को फॉलो करती है.

