'आप खुद ही पागल हो, जो...', निरहुआ ने फिर खेसारी लाल यादव को किया टारगेट

Dinesh Lal Yadav Nirahua: खेसारी ने कहा कि यस आई एम यदूमुला, इस पर निरहुआ ने कहा कि बातों को घुमा रहा है. वह और अपनी बातों को नहीं टिक रहा है. राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए था, तो हिंदू होकर के अगर राम मंदिर का विरोध कर रहे हो...तो यदूमुला हो.

|Last Updated: Nov 08, 2025, 02:43 PM IST

Dinesh Lal Yadav Nirahua on Khesari Lal Yadav: बिहार विधानसभा चुनाव में भोजपुरी सुपरस्टार के बीच आपसी लड़ाई देखने को मिल रही है. खेसारी लाल यादव और मनोज तिवारी, रवि किशन, पवन सिंह और दिनेश लाल यादव निरहुआ के बीच जुबानी जंग जमकर हो रही है. वहीं, निरहुआ खेसारी पर लगातार फायर हैं. उन्होंने एक बार फिर खेसारी लाल यादव पर निशाना साधा है.

दरअसल, खेसारी लाल यादव ने एक बयान दिया और कहा कि चार दिन में सभी को पागल कर दूंगा. इस पर निरहुआ ने कहा कि यह उनका भ्रम है, मैंने सुना उन्होंने कहा कि सबको पागल कर देंगे, लेकिन दुनिया जान रही है कि आप खुद ही पागल हो. जो आदमी यह करता हो कि जो अपराध किया, अपराधी को जेल में मत डालो, क्योंकि उसका भी पूरा परिवार है. यह पागल नहीं है तो क्या है.

भोजपुरी जुबारी स्टार निरहुआ ने कहा कि जो यह कह रहा है कि राम मंदिर (जिसको बाबर ने तोड़ दिया था) 500 साल लड़ाई लड़ा गया तब बना, तो यह कह रहा है कि राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए. पागल यह (Khesari) है कि हम लोग हैं.

खेसारी लाल यादव राम मंदिर के लिए कहा कि मैं रोजगार की अगर यह लोग बात करें तो मैं चुनाव नहीं लडूंगा. इस पर निरहुआ ने कहा कि हर दिन पलटेगा यह, आप उसका बयान देखिए उसने यही कहा था कि राम मंदिर के जगह हॉस्पिटल बनता तो हिंदू का भी इलाज होता, मुसलमान का भी इलाज होता. इस बात का विरोध किया गया. बाकी किसी बात का विरोध नहीं है.

यह भी पढ़ें:'बोल दें कि...', खेसारी ने मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ और पवन सिंह को दिया चैलेंज

उन्होंने कहा कि रोजगार की बात है तो यह एयरपोर्ट बना NDA सरकार में, तो क्या रोजगार नहीं मिल रहा है. जहां राम मंदिर था और किसी ने उसे विरासत को तोड़ा तो हमने अपना राम मंदिर बनाया. जहां पर नालंदा विश्वविद्यालय था वहां पर नालंदा विश्वविद्यालय का उधार हो रहा है.

यह भी पढ़ें:'4 दिन में सभी को पागल कर दूंगा', खेसारी लाल का बयान, भोजपुरी इंडस्ट्री में हड़कंप

