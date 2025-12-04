निरहुआ ने भरा आम्रपाली दुबे की मांग में सिंदूर, एक्ट्रेस बोलीं- 'सेनुरवा महान'

Advertisement
Bhojpuri Vivah Geet 2025: भोजपुरी का विवाह स्पेशल गीत रिलीज हुआ है. इस गाने में दिनेश लाल यादव ‘निरहुआ’ और आम्रपाली दुबे की जोड़ी ने काम किया है. वीडियो पूरा शादी के कॉन्सेप्ट पर आधारित है.

Written By  Shailendra |Last Updated: Dec 04, 2025, 08:15 AM IST

निरहुआ ने भरा आम्रपाली दुबे की मांग में सिंदूर (Photo- वीडियो ग्रैब)
निरहुआ ने भरा आम्रपाली दुबे की मांग में सिंदूर (Photo- वीडियो ग्रैब)

Bhojpuri New Release Song: दिनेश लाल यादव ‘निरहुआ’ और आम्रपाली दुबे की जोड़ी भोजपुरी सिनेमा जगत की सबसे हिट और चर्चित है. इस जोड़ी पर निर्माता पैसे लगाने से पीछे नहीं हटते हैं! क्योंकि माना जाता है कि जिस फिल्म या म्यूजिक वीडियो में निरहुआ और आम्रपाली दुबे की जोड़ी होगी, वह पक्का हिट ही नहीं सुपरहिट होगी. हालांकि, इन सबके बीच दिनेश लाल यादव ‘निरहुआ’ और आम्रपाली दुबे के रिश्ते को लेकर भी गॉसिप होती है. मगर, दोनों की तरफ से हमेशा इनकार किया गया है.

वहीं, इस बीच सोशल मीडिया पर निरहुआ की एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें वह आम्रपाली दुबे को सिंदूर पहनाते दिख रहे हैं. चर्चा होने लगी कि क्या दोनों ने शादी कर ली? चलिए इसके बारे में सबकुछ जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसका सच क्या है?

दरअसल, दिनेश लाल यादव ‘निरहुआ’ और आम्रपाली दुबे की, जो तस्वीर वायरल है, वह एक गाने के सीन का है. इस गाने में वह आम्रपाली दुबे को सिंदूर पहना रहे हैं. वह एक्टिंग का एक हिस्सा है. अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वह कौन सा गाना है? आपका सोचना सही है, क्योंकि उस गाने के बारे में जानना बहुत जरूरी है.

भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे और निरहुआ का नया विवाह गीत ‘सेनुरवा महान’ रिलीज हुआ है. इस म्यूजिक वीडियो में निरहुआ की शादी आम्रपाली दुबे से होती है. म्यूजिक वीडियो में देखा जा सकता है कि शादी की सारी रस्में होती है. इतना ही नहीं दिनेश लाल यादव ‘निरहुआ’ आम्रपाली दुबे की मांग में सिंदूर भरते नजर आ रहे हैं. इसी सीन का वह फोटो हैं.

विवाह स्पेशल गीत ‘सेनुरवा महान’ को इंदु सोनाली ने अपनी मधुर आवाज दी है. इस गाने को विकास चौहान ने लिखा है. जबकि, म्यूजिक शुभम तिवारी ने दिया है. ‘सेनुरवा महान’ म्यूजिक वीडियो आम्रपाली दुबे के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल 4 दिसंबर, 2025 दिन गुरुवार को अपलोड किया गया है.

