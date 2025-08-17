Bhojpuri News: पति-पत्नी की तरह लड़ते हैं निरहुआ और आम्रपाली दुबे! देखिए जब 'बीड़ी और पान' पर हो गई बहस

Bhojpuri News: भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' और आम्रपाली दुबे की जोड़ी ने एक बार फिर धमाल मचाया है. दोनों स्टार का नया गाना 'बीड़ी' (Bhojpuri Song Bidi) रिलीज होते ही यूट्यूब पर छा गया है. इस गाने में निरहुआ और आम्रपाली दुबे की जोड़ी पति-पत्नी के मजेदार नोक-झोंक में नजर आ रही है.

हल्की-फुल्की और मजेदार कहानी

इस म्यूजिक वीडियो (Bhojpuri Music Video) में आम्रपाली दुबे एक बीड़ी पीने वाली पत्नी के किरदार में हैं, जिनकी इस आदत से अक्सर उनकी साड़ी जल जाती है. वहीं, निरहुआ पान खाने वाले पति बने हैं, जिनका कुर्ता पान के दाग से गंदा हो जाता है. यह हल्की-फुल्की और मजेदार कहानी दर्शकों को खूब पसंद आ रही है.

देसी फोक म्यूजिक

भोजपुरी देसी फोक म्यूजिक से सजा यह गाना (Bhojpuri Music Video Bidi) लोगों को खूब पसंद आ रहा है. रिलीज होने के कुछ ही समय में इसे लाखों व्यूज मिल चुके हैं और फैंस इसे एकदम देसी स्टाइल बता रहे हैं. यूट्यूब पर इस गाने के कमेंट में मिल रहे रिएक्शन्स से साफ है कि यह जल्द ही और भी वायरल होने वाला है.

यहां देखिए बीड़ी गाना

भोजपुरी म्यूजिक वीडियो (Bhojpuri Music Video Bidi) को 16 अगस्त, 2025 दिन शनिवार को GMJ - Global Music Junction - Bhojpuri के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया है.

​यह भी पढ़ें: जब खेसारी का 'दूध' खुद पी गईं थीं काजल राघवानी, तब क्रिएट हुआ था ये सीन! फोटो देखिए

इन लोगों ने म्यूजिक वीडियो के पीछे का किया

इस गाने को दिनेश लाल यादव और आम्रपाली दुबे (Dinesh Lal Yadav & Aamrapali Dubey) ने खुद गाया है. वहीं, बीड़ी गाने को प्यारे लाल यादव (Pyare Lal Yadav) ने लिखा है. जबकि, इस गाने को म्यूजिक आशीष वर्मा (Ashish Verma) ने दिया है.

यह भी पढ़ें:भोजपुरी एक्ट्रेस कोमल सिंह की इन्हीं तस्वीरों को सर्च कर रहे थे लोग! जो यहां मिली

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!