'मारी चौका पे चौका' में देखिए निरहुआ और अक्षरा सिंह की लेट नाइट केमिस्ट्री!

Bhojpuri News: भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री के जुबली स्टार कहे जाने वाले दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' का एक पुराना गाना इन दिनों खूब गर्दा उड़ा रहा है. इस गाने में अभिनेत्री अक्षरा सिंह निरहुआ के साथ नजर आ रही हैं. निरहुआ और अक्षरा सिंह की धमाकेदार जोड़ी ने धमाल मचा दिया है. आप आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन सा गाना है, जो इतना बवाल मचा रहा है. चलिए सबकुछ जानते हैं.

भोजपुरी दर्शक मंत्रमुग्ध

दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' और अक्षरा सिंह का पुराना गाना 'मारी चौका पे चौका' है. इस गाने भोजपुरी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है. यह गाना निरहुआ और अक्षरा की सुपरहिट फिल्म 'जान लेबू का' का है, जिसमें दोनों की शानदार केमिस्ट्री देखने को मिलती है.

निरहुआ और अक्षरा की जुगलबंदी

'मारी चौका पे चौका' गाना वीडियो में निरहुआ और अक्षरा की जुगलबंदी इतनी जबरदस्त है. एक बार जिसने देख लिया वह इसे बार-बार देखेगा. यह गाना वीडियो YouTube के SRK Music Bhojpuri चैनल पर 16 मई, 2023 को अपलोड किया गया है.

मशहूर सिंगर प्रियंका सिंह

इस गाने को खुद निरहुआ ने अपनी दिलकश आवाज दी है. इनका साथ मशहूर सिंगर प्रियंका सिंह ने दिया है. 'मारी चौका पे चौका' गाने को गीतकार प्यारे लाल यादव ने लिखा हैं. जबकि संगीत ओम झा ने तैयार किया है.

