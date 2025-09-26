Advertisement
काजल राघवानी के 'चिकन समान' का नेवान करना चाहते हैं निरहुआ! निकला 'आशिक आवारा' का कनेक्शन

Bhojpuri Song Chikan Saman Kab Karaibu Newan: निरहुआ और काजल राघवानी की भोजपुरी फिल्म 'आशिक आवारा' का एक गाना 'चिकन समान' इन दिनों धूम मचा रखा है. यूट्यूब पर इसको खूब देखा जा रहा है. 

Written By  Shailendra |Last Updated: Sep 26, 2025, 11:37 AM IST

निरहुआ और काजल राघवानी का रोमांटिक गाना 'चिकन समान' (Photo- वीडियो ग्रैब)
निरहुआ और काजल राघवानी का रोमांटिक गाना 'चिकन समान' (Photo- वीडियो ग्रैब)

Dinesh Lal Yadav Nirahua and Kajal Raghwani: भोजपुरी सिनेमा के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ और काजल राघवानी का एक गाना यूट्यूब पर खूब देखा जा रहा है. साल 2016 में काजल राघवानी और निरहुआ की एक भोजपुरी फिल्म रिलीज हुई थी, जिसका नाम था 'आशिक आवारा'. यह फिल्म सुपरहिट रही, लेकिन इसका एक गाना आज भी लोगों की पसंद बना हुआ है. जी हां, हम बात कर रहे हैं 'चिकन समान' गाने की! यकीन मानिए, इस गाने की लोकप्रियता का आलम यह है कि 9 सालों में भी इसका क्रेज कम नहीं हुआ है.

निरहुआ और काजल की रोमांटिक केमिस्ट्री
भोजपुरी फिल्म 'आशिक आवारा' का यह सुपर-डुपर हिट गाना निरहुआ और काजल की रोमांटिक केमिस्ट्री को दिखाती है. दिनेश लाल यादव और कल्पना ने खुद इस गाने को गाया है. प्यारे लाल यादव ने इसके बोल लिखे हैं और राजेश रजनीश ने म्यूजिक दिया है. 

'आशिक आवारा' फिल्म का है ये गाना
सतीश जैन ने फिल्म 'आशिक आवारा' को डायरेक्ट किया है. 'चिकन समान' गाने में निरहुआ काजल राघवानी पर फिदा हो जाते हैं! वह उनकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि सोलह साल हो गए, कमर धनुष की तरह पतली हो गई है, आंखें धनुष की तरह पतली हो गई हैं, अपन चिकन समान कब कराईबू नेवान.

'आशिक आवारा' बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर 
भोजपुरी गाना 'चिकन समान' को 29 मई 2016 को Worldwide Records Bhojpuri (वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी) के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया है.  बता दें कि 'आशिक आवारा' बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी. इसमें दिनेश लाल यादव और काजल राघवानी के साथ आम्रपाली दुबे, सुशील सिंह, संजय पांडे और रंजीत सिंह जैसे प्रमुख कलाकार शामिल थे. 

Bhojpuri news

Trending news

