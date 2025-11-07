'हटा लो आप नहीं...तो हम हटा देंगे', खेसारी को मिले नोटिस पर निरहुआ का बड़ा बयान

Dinesh Lal Yadav Nirahua on Khesari Lal Yadav: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण में छपरा विधानसभा सीट पर मतदान हुआ. इस सीट से भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं. लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद ने उनके टिकट दिया है. खेसारी लाल यादव और बीजेपी नेताओं के बीच वार पलटवार का खूब दौर चला. इस बीच खेसारी लाल यादव को मुंबई वाले घर पर अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए नोटिस भेजा गया है. अब इस भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ ने बड़ा बयान दिया है.

दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि खेसारी लाल ने चुनावी फायदा उठाने के लिए यह कहा कि उनका घर टूट रहा है, जबकि उनके घर के बाहर सेड लगा हुआ था, उसे हटाया जा रहा है. कहीं भी अवैध निर्माण होता है तो उसे गिराया जाता है. निरहुआ ने आगे कहा कि खेसारी लाल यादव ने इसे चुनावी मुद्दा बना दिया. उन्होंने कहा कि कहीं भी अगर अवैध निर्माण होता है तो उसको गिराया जाता है. नगर पालिका ने कहा हटा लो आप, नहीं हटाएंगे तो हम हटा देंगे.

भोजपुरी सुपरस्टार ने कहा कि खेसारी लाल यादव दूध से नहा रहे हैं, लेकिन राम मंदिर का विरोध करते हैं. चुनाव के लिए किसी भी पूजा पद्धति का अपमान ना करें. दरअसल, निरहुआ ने खेसारी लाल यादव को राम मंदिर पर दिए बयान पर यदुमुल्ला कहा था, जिसके बाद बिहार में इस पर खूब जमकर सियासत हुई.

बता दें कि भोजपुरी सिनेमा के ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव को उनके मुंबई स्थित घर को अवैध निर्माण के संबंध में नगर निगम का नोटिस मिला है. मीरा रोड-भायंदर नगर निगम ने अवैध निर्माण के संबंध में नोटिस जारी किया है. नगर निगम के अतिक्रमण विभाग ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है.

