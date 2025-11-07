Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2992251
Zee Bihar JharkhandBhojpuri Cinema

'हटा लो आप नहीं...तो हम हटा देंगे', खेसारी को मिले नोटिस पर निरहुआ का बड़ा बयान

Nirahua on Khesari Lal Yadav: खेसारी लाल यादव को लेकर भोजपुरी के जुबली स्टार निरहुआ ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है. इस बार उन्होंने खेसारी के मुंबई वाले घर के अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए मिले नोटिस पर बयान दिया है.

Written By  Shailendra |Last Updated: Nov 07, 2025, 12:39 PM IST

Trending Photos

दिनेश लाल यादव निरहुआ
दिनेश लाल यादव निरहुआ

Dinesh Lal Yadav Nirahua on Khesari Lal Yadav: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण में छपरा विधानसभा सीट पर मतदान हुआ. इस सीट से भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं. लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद ने उनके टिकट दिया है. खेसारी लाल यादव और बीजेपी नेताओं के बीच वार पलटवार का खूब दौर चला. इस बीच खेसारी लाल यादव को मुंबई वाले घर पर अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए नोटिस भेजा गया है. अब इस भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ ने बड़ा बयान दिया है.

दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि खेसारी लाल ने चुनावी फायदा उठाने के लिए यह कहा कि उनका घर टूट रहा है, जबकि उनके घर के बाहर सेड लगा हुआ था, उसे हटाया जा रहा है. कहीं भी अवैध निर्माण होता है तो उसे गिराया जाता है. निरहुआ ने आगे कहा कि खेसारी लाल यादव ने इसे चुनावी मुद्दा बना दिया. उन्होंने कहा कि कहीं भी अगर अवैध निर्माण होता है तो उसको गिराया जाता है. नगर पालिका ने कहा हटा लो आप, नहीं हटाएंगे तो हम हटा देंगे.

भोजपुरी सुपरस्टार ने कहा कि खेसारी लाल यादव दूध से नहा रहे हैं, लेकिन राम मंदिर का विरोध करते हैं. चुनाव के लिए किसी भी पूजा पद्धति का अपमान ना करें. दरअसल, निरहुआ ने खेसारी लाल यादव को राम मंदिर पर दिए बयान पर यदुमुल्ला कहा था, जिसके बाद बिहार में इस पर खूब जमकर सियासत हुई.

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें कि भोजपुरी सिनेमा के ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव को उनके मुंबई स्थित घर को अवैध निर्माण के संबंध में नगर निगम का नोटिस मिला है. मीरा रोड-भायंदर नगर निगम ने अवैध निर्माण के संबंध में नोटिस जारी किया है. नगर निगम के अतिक्रमण विभाग ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है.  

यह भी पढ़ें: 'BMC खेसारी का घर तोड़ के स्कूल या हॉस्पिटल बना दें', नोटिस पर यूजर्स का रिएक्शन

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Bhojpuri news

Trending news

Bihar chunav 2025
बिहार में बंपर वोटिंग से प्रशांत किशोर खुश; जनसुराज के तौर पर है जनता के पास विकल्प
Bihar Chunavb 2025
PK का बड़ा दावा: बिहार को मिला नया विकल्प, 14 नवंबर को लिखा जाएगा इतिहास
bihar chunav 2025
Explaner:SIR का असर या बदलाव चाहता है बिहार! वोटरों के जोश को सब बता रहे अपने हक में
Vande Mataram 150 Years Celebration
‘वंदे मातरम्’ की 150वीं वर्षगांठ पर देशभक्ति से गूंजा बिहार बीजेपी कार्यालय
Bihar First Phase Polling
बिहार के लिए क्या किए हैं, आना और फोटो खिंचवा कर चले जाना: संजय झा
Jharkhand news
पाकुड़ वालों को गोबर बनाएगा मालामाल! सरायढेला में पाइपलाइन गैस सप्लाई शुरू
bihar chunav 2025
चिराग पासवान का तगड़ा वार! राहुल-तेजस्वी को बताया हार का जिम्मेदार
Vande Mataram 150th anniversary
'वंदे मातरम्' के 150 साल पूरे, पवन सिंह ने कहा- जगाई थी आजादी की ज्वाला
Bihar chunav 2025
चिराग पासवान के जीजा का राहुल गांधी पर वार! बिहार के बर्बादी में कांग्रेस-RJD का हाथ
bihar chunav 2025
बक्सर में रिकॉर्ड 61.83 फीसदी मतदान, लोगों ने बिना डरे दिए वोट