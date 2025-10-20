Diwali 2025: भोजपुरी सितारों ने सोशल मीडिया पर फैंस को दी शुभकामनाएं

Diwali 2025: देशभर में दीपावली का उत्साह देखने को मिल रहा है. हर घर में तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. इस माहौल में भोजपुरी सिनेमा के सितारे भी पीछे नहीं हैं. सितारों ने सोशल मीडिया के जरिए प्रशंसकों को दीपावली की शुभकामनाएं दी और अपने अंदाज में उत्सव को लेकर खुशियां जाहिर की. वहीं, भोजपुरी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री आम्रपाली ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर अपनी तस्वीर के साथ लिखा, आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं.

अभिनेत्री काजल राघवानी ने एक खूबसूरत वीडियो पोस्ट किया और लिखा, शुभ दीपावली! यह रोशनी का त्योहार आपके घर में खुशियां, समृद्धि और सुखद पल लाए. मेरे और मेरे परिवार की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं.

भोजपुरी अभिनेत्री पाखी हेगड़े ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक पोस्टर शेयर किया और लिखा, हैप्पी दीपावली! वहीं, रिंकु घोष ने अपनी तस्वीर के साथ लिखा, दीपावली की पवित्र रोशनी आपके जीवन में शांति, समृद्धि और खुशियां लाए. शुभ दीपावली!

भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा आप सभी को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं. मनोज तिवारी ने भी दिवाली की शुभकामनाएं दी. उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई. यह पावन पर्व आप सभी के जीवन को सुख, समृद्धि, सौभाग्य एवं आरोग्यता के धवल प्रकाश से दीप्त करे यही प्रार्थना है. मां महालक्ष्मी जी से प्रार्थना है कि सभी को सुख, समृद्धि व आरोग्य प्रदान करें.

इनपुट: आईएएनएस

