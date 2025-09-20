क्या खैनी खाते हैं भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह? जानिए वायरल वीडियो का पूरा सच
Bhojpuri Cinema Superstar Pawan Singh: सोशल मीडिया पर पवन सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि उनके हाथ में खैनी का पैकेट है. हालांकि, ये खैनी है कहा नहीं जा सकता है. मगर, सोशल मीडिया पर यूजर पूछ रहे हैं कि क्या पवन सिंह खैनी खाते हैं?

Written By  Shailendra |Last Updated: Sep 20, 2025, 11:13 AM IST

Pawan Singh News: भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह, न सिर्फ अपनी दमदार गायकी और अभिनय के लिए जाने जाते हैं, बल्कि उनके जीवन से जुड़ी कुछ आदतें भी अक्सर चर्चा का मुद्दा बन जाती हैं. इनमें से एक सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली बात है, क्या भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह खैनी खाते हैं? इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं हैं. हालांकि, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वह खैनी चैनी कुछ चीज लिए हुए नजर आते हैं.

ये है वायरल वीडियो का पूरा सच
सोशल मीडिया पर राइज एंड फाल शो का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में पवन सिंह के हाथ में खैनी और चूना देखा जा सकता है. हालांकि, इसकी पुष्टि नहीं है कि वह खैनी है, लेकिन वीडियो में देखा जा सकता है कि जब वह सोफे पर बैठते हैं तो खैनी और चूना जैसा वस्तु दिखता है.

क्या पवन सिंह खैनी का सेवन करते हैं?
हालांकि, यह कहना बहुत मुश्किल है कि पवन सिंह खैनी का सेवन करते हैं या नहीं. मगर, खेसारी लाल यादव का एक पुराना बयान इस ओर इशारा करता है कि शायद पवन सिंह कभी गुटखा खाते थे. अब खाते हैं या नहीं इसकी कोई पुष्टि नहीं हो पायी है.

यह भी पढ़ें: 'पवन जी, आई लव यूं...', भोजपुरी पावरस्टार पवन सिंह ने जानिए क्या दिया रिप्लाई

भोजपुरी गानों में खैनी का जिक्र
पवन सिंह शायद खैनी नहीं खाते हो, लेकिन उनके कई लोकप्रिय भोजपुरी गानों में खैनी का जिक्र किया है. जैसे 'ऐ खैनी तू कहवां से आइलू' (Ae Khaini Tu Kahwa Se Aailu) और 'मीठा पान खैनी' (Meetha Paan Khaini). इन गानों में भले ही पवन सिंह खुद खैनी न खाते हों, लेकिन ये गानों का मुद्दा खैनी होता है.

यह भी पढ़ें:Rise And Fall में पवन सिंह को मिली इतनी फीस,उतने में बनी जाएंगी 27 भोजपुरी फिल्में!

Bhojpuri news

Trending news

