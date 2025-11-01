Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2983707
Zee Bihar JharkhandBhojpuri Cinema

छठ के बाद भी गूंज रहा है 'पलायन का दर्द', इस छठ गीत ने बिहार के हर घर को रुलाया!

Bhojpuri Song: भोजपुरी राइटर मनोज भावुक का लिखा एक गाना इन दिनों बिहार चुनाव के बीच चर्चा में है. यह गाना यह पलायन की समस्या के प्रति संवेदना व्यक्त करता है. पलायन आजादी के बहुत पहले से होता आ रहा है, भी गिरमिटिया मजदूर के रूप में, कभी 'बिदेसिया' या 'परदेसिया' के रूप में, यह बहुत दर्दनाक होता है.

 

Written By  Shailendra |Last Updated: Nov 01, 2025, 11:25 AM IST

Trending Photos

छठ गीत ‘पलायन के दर्द, सुनs ए छठी मइया' (Photo- वीडियो ग्रैब)
छठ गीत ‘पलायन के दर्द, सुनs ए छठी मइया' (Photo- वीडियो ग्रैब)

Chhath Puja Geet: छठ पूजा के बाद बिहार विधानसभा चुनावी माहौल गरमा गया है. साथ ही दो बड़े मुद्दों बेरोजगारी और पलायन को उछाला जा रहा है. यही वजह है कि छठ के बाद भी मनोज भावुक का छठ गीत 'पलायन के दर्द, सुनs ए छठी मइया' गूंज रहा है.  

दरअसल, यह गीत नहीं, प्रवासी बिहारियों का दर्द है, उनकी बेचैनी और छटपटाहट है. इस गीत में गीतकार मनोज भावुक ने सवाल उठाया है-

कब ले पलायन के दुख लोग झेले, 
कब ले सुतल रहिहें एमपी-एमएलए?
गांवे में कब मिली रोजी-रोजगार हो? 
का जाने, कब जागी यूपी-बिहार हो? 

Add Zee News as a Preferred Source

गांवहू खुले करखनवा हो, सुनs ए छठी मइया
असहूं ना अइले सजनवा हो, सुनs ए छठी मइया

हालांकि, मनोज भावुक का कहना है कि यह गीत किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, बल्कि पलायन की समस्या पर संवेदना है. पलायन तो आजादी के बहुत पहले से जारी है, कभी गिरमिटिया बन के, कभी बिदेसिया-परदेसिया बन के... भिखारी ठाकुर का नाटक बिदेसिया क्या है? पलायन और प्रवास की पीड़ा ही तो है. आप शौक से कहीं जाइये, कोई बात नहीं. लेकिन मजबूरी में घर छोड़ना? बहुत दर्दनाक होता है। 

मनोज भावुक ने कहा कि मेरा एक दोहा है- पड़ल हवेली गांव में भावुक बा सुनसान, लइका खोजे शहर में छोटी मुकी मकान, अब समय है कि लोग अपने गांव में ही रोजगार पाएं.

यह भी पढ़ें: तेजस्वी ने छपरा से खेसारी लाल यादव पर क्यों लगाया दांव? समझिए सियासी गणित

गीत में प्रवासी मजदूरों के साथ गांव में अकेली रह गई ब्याहता और बूढ़े माता-पिता के दर्द को भी मार्मिकता से चित्रित किया गया है. सोशल मीडिया पर श्रोताओं की तरफ से गीत की खूब सराहना की जा रही है.

गीत को युवा संगीतकार विनीत शाह ने संगीतबद्ध किया है और बॉलीवुड की सुप्रसिद्ध गायिका प्रियंका सिंह ने अपनी मधुर आवाज में गाया है. यह गीत प्रियंका सिंह के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर जारी किया गया है.

यह भी पढ़ें: VIDEO: जब एक मंच पर आए खेसारी और तेजस्वी, देखते ही देखते बेकाबू हो गई भीड़!

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Bhojpuri news

Trending news

Dularchand Murder Case
दुलारचंद हत्याकांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बड़ा खुलासा, गोली नहीं ऐसे हुई थी मौत
bihar chunav 2025
'जनसुराजी था, जनसुराजी हूं और जनसुराजी रहूंगा', नामांकन रद्द पर नारायण ने दी सफाई
Danapur news
RJD विधायक रीतलाल यादव के पत्नी के खिलाफ FIR दर्ज, जानें क्या है पूरा मामला?
Montha Cyclonic
आखिरी मौके पर चम्पारण में मोंथा का कहर,बासमती और काला नमक समेत लाखों की फसलें बर्बाद
bihar chunav 2025
'मेरी हत्या करवाना चाहता है जयचंद', तेज प्रताप यादव ने पीएम मोदी से मांगी सुरक्षा
Bhagalpur News
1500 महिलाओं से 6 करोड़ की ठगी, भागलपुर का आयुष झा बना सबसे बड़ा 'नटवरलाल'!
Mahagathbandhan
दोस्ताना संघर्ष से टूटा महागठबंधन! CPI ने कांग्रेस उम्मीदवार को बताया BJP का एजेंट
bihar chunav 2025
'बिहार आओगे तो उन्हें जान से मार दूंगा...', रविकिशन को मिली जान से मारने की धमकी
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025 Live: आज ताबड़तोड़ रैलियों का दिन, अमित शाह, जेपी नड्डा और प्रियंका गांधी वाड्रा करेंगी कई जनसभाएं
Vivah Muhurat 2025
Vivah Muhurat 2025: शुरू होने वाला है शादियों का सीजन, जानें कब तक रहेगा शुभ मुहूर्त