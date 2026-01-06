मुंबई में बिहारियों का जलवा! फराह खान के कुक दिलीप और पुरव झा ने मैथिली में की ऐसी बात कि वीडियो हुआ वायरल

Dilip and Purav Jha conversation in Maithili Viral: मशहूर फिल्म और डांस डायरेक्टर फराह खान का नया कुकिंग व्लॉग इंटरनेट पर वायरल हो गया है. इसकी पॉपुलैरिटी की वजह उनके कुक दिलीप हैं, जो बिहार के मधुबनी के रहने वाले हैं. इस कुकिंग ब्लॉग में पॉपुलर यूट्यूबर पूरब झा भी हैं, जो बिहार के मधुबनी के ही हैं. दरअसल, जब पॉपुलर यूट्यूबर पूरब झा वीडियो में आए, तो कुक दिलीप के साथ मैथिली में हंसी-मजाक और मजेदार से माहौल देसी बातचीत से भर गया.

फराह खान के इस व्लॉग की सबसे खास बात वह पल रहा जब फराह के कुक दिलीप और यूट्यूबर पुरव झा के बीच बातचीत शुरू हुई. जैसे ही पुरव झा कुक दिलीप से मिले, दोनों ने मैथिलि में बातचीत शुरू कर दी. दिलीप मधुबनी (बिहार) के रहने वाले हैं और पुरव झा भी उसी माटी से ताल्लुक रखते हैं. इन दोनों की सहज बातचीत को देखकर ऐसा लगा मानो मुंबई की रसोई में मिथिलांचल की खुशबू उतर आई हो.

कौन हैं पुरव झा और क्यों हो रही है चर्चा?

मात्र 24 साल की उम्र में अपनी कॉमेडी और पैरोडी वीडियो से सोशल मीडिया पर 'गर्दा' मचाने वाले पुरव झा आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. लोग उन्हें अक्सर उनकी सटीक एक्टिंग के कारण 'एआई' (AI) तक कहने लगते हैं. हाल ही में 'द ट्रेटर्स इंडिया' में नजर आए पुरव ने फराह के शो पर एक बड़ी खबर भी साझा की. उन्होंने बताया कि वे जल्द ही एक बहुत बड़ी वेब सीरीज में नजर आने वाले हैं. उनके ह्यूमर और दिलीप के साथ उनकी नोकझोंक ने इस वीडियो को हजारों व्यूज दिला दिए हैं.

दिलीप की मासूम गुजारिश ने जीता दिल

फराह खान का कुकिंग व्लॉग अब सिर्फ खाना बनाने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह मजेदार बातचीत का अड्डा बन गया है. इस व्लॉग में दिलीप की मासूमियत अक्सर सुर्खियां बटोरती है. हाल ही में जब फराह और दिलीप केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिले, तो दिलीप ने हाथ जोड़कर एक सीधी सी मांग कर दी, "सर, मेरे गांव में एक रोड बनवा दीजिए!" मधुबनी (बिहार) के रहने वाले दिलीप की यह सादगी और उनकी मैथिली में बातचीत ने इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत लिया है.



सोशल मीडिया पर वायरल हुआ देसी अंदाज

यूट्यूब पर इस छोटी सी क्लिप के वायरल होने की सबसे बड़ी वजह इसका कनेक्शन है. जहां बॉलीवुड की चकाचौंध में अक्सर लोग अपनी जड़ें भूल जाते हैं, वहीं पुरव और दिलीप ने जिस गर्व के साथ अपनी मातृभाषा मैथिली में बात की, उसने करोड़ों लोगों को अपना मुरीद बना लिया. फराह खान ने भी मजाकिया अंदाज में कहा कि उनके व्लॉग पर दिलीप अब उनसे ज्यादा मशहूर हो गए हैं. इस व्लॉग ने साबित कर दिया कि भाषा और संस्कृति की जड़ें कितनी गहरी होती हैं.