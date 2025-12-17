Advertisement
Durlabh Prasad Ki Dusri Shadi: फिल्मों में भी दिखेगा बिहार का दम! 19 दिसंबर को रिलीज होगी ये खास फिल्म

Durlabh Prasad Ki Dusri Shadi: बिहार फिल्म नीति के तहत फिल्म निर्माताओं को सब्सिडी, सिंगल विंडो क्लीयरेंस और शूटिंग में प्रशासनिक सहयोग उपलब्ध कराया जा रहा है. बिहार की सबसे बड़ी उपलब्धि इसकी मानवीय प्रतिभा है. मनोज बाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, संजय मिश्रा, इम्तियाज अली और प्रकाश झा जैसे नामों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बिहार का गौरव बढ़ाया है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 17, 2025, 07:00 PM IST

फिल्म दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी (Photo- वीडियो ग्रैब)
Movie Durlabh Prasad Ki Dusri Shadi: भारतीय सिनेमा में बिहार की भूमिका अब सिर्फ लोकेशन तक ही सीमित नहीं रही. बल्कि, अब इससे कहीं आगे कहानी, अभिनय, लोकेशन और तकनीकी प्रतिभा के स्तर पर अपनी सशक्त पहचान बना रहा है. इस महीने में आगामी 19 तारीख को फिल्म 'दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी' रिलीज होने जा रही है. बिहारी परिवेश से जुड़ी इस फिल्म के र्निदेशक सिद्धांत राज सिंह ने रूपहले पर्दे पर रिश्तों, परंपराओं और बदलती सामाजिक जरूरतों पर बिना उपदेश दिए सोचने का अवसर देती है.  

बिहार की जमीन कहानियों से भरपूर
हिंदी सिनेमा की कई चर्चित और समीक्षकों ने इस फिल्म की जमकर सराहना की है. बिहार को इसमें कहानी का केंद्र बनाया गया है. गैंग्स ऑफ वासेपुर, मसान, सोनचिरैया जैसी फिल्मे और वेब सीरीज 'पंचायत' और 'मिर्जापुर' ने बिहार के सामाजिक ताने-बाने, बोली-बानी और जीवनशैली को प्रामाणिक ढंग से प्रस्तुत किया. इन प्रस्तुतियों ने यह साबित किया कि बिहार की जमीन कहानियों से भरपूर है. 

सामाजिक चेतना बिहार की पहचान बन चुकी
बिहार की सबसे बड़ी उपलब्धि इसकी मानवीय प्रतिभा है. मनोज बाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, संजय मिश्रा, इम्तियाज अली और प्रकाश झा जैसे नामों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बिहार का गौरव बढ़ाया है. इन कलाकारों और निदेशकों ने अपने काम से यह सिद्ध किया कि सीमित संसाधनों के बावजूद बिहार की रचनात्मक शक्ति असाधारण है. अभिनय में सहजता, संवाद अदायगी में लोक-संवेदना और निर्देशन में सामाजिक चेतना बिहार की पहचान बन चुकी है.

फिल्म शूटिंग के लिए आकर्षक लोकेशन
राज्य सरकार की ओर से भी फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं. बिहार फिल्म नीति के तहत फिल्म निर्माताओं को सब्सिडी, सिंगल विंडो क्लीयरेंस और शूटिंग में प्रशासनिक सहयोग उपलब्ध कराया जा रहा है. पटना, राजगीर, नालंदा, वैशाली, गया और कैमूर जैसे ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थलों को फिल्म शूटिंग के लिए आकर्षक लोकेशन के रूप में विकसित किया गया है. इससे न केवल फिल्मों की शूटिंग बिहार में बढ़ी है, बल्कि स्थानीय कलाकारों, तकनीशियनों और युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिले हैं.
      
भोजपुरी फिल्मों और कलाकारों को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना
बिहार में क्षेत्रीय सिनेमा, विशेषकर भोजपुरी फिल्म उद्योग ने भी अपनी पहचान को सुदृढ़ किया है. अब भोजपुरी सिनेमा केवल मनोरंजन तक सीमित न रहकर सामाजिक विषयों, महिला सशक्तिकरण और प्रवासी जीवन जैसे मुद्दों को भी छू रहा है. कई भोजपुरी फिल्मों और कलाकारों को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना भी मिली है. 

यह भी पढ़ें: जब टीवी के सेट पर भिड़ गए थे रवि किशन और मनोज तिवारी, आज का याराना देखिए

बता दें कि 19 दिसंबर, 2025 को फिल्म 'दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी' रिलीज होगी. फिल्म 'दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी' के निर्देशक सिद्धान्त राज सिंह भी बिहार से ही ताल्लुक रखते हैं.

यह भी पढ़ें: 'दंगल' की तर्ज भोजपुरी में बनी कुश्ती फिल्म, पहलवान के किरदार में दिखेंगी अंजना सिंह

