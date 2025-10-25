हो जाइए तैयार! कल्लू की 'कलयुगी ब्रह्मचारी-2' आ रही है टीवी पर, जानें कब और कहां देखें

Bhojpuri cinema: भोजपुरी सिनेमा के जाने-माने अभिनेता और गायक अरविंद अकेला कल्लू की बहुप्रतीक्षित फिल्म कलयुगी ब्रह्मचारी-2 का जल्द ही वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर होने वाला है. मेकर्स ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी दी. उन्होंने इंस्टाग्राम पर फिल्म का पोस्टर रिलीज किया, जिसके साथ कैप्शन में लिखा, जानी कइसे बैरागी बाबा के साजिश अउर बत्तो बुआ के आत्मा से ऋषि आपन परिवार के बचायी. वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर में देखीं 'कलयुगी ब्रह्मचारी-2', 26 अक्टूबर के शाम 7 बजे, सिर्फ आपन जी बाइस्कोप पर!

अनिल कुमार उपाध्याय द्वारा निर्देशित और निर्मित फिल्म में अरविंद अकेला कल्लू और ऋचा दीक्षित मुख्य भूमिका में हैं. इसके अलावा, फिल्म में मनोज टाइगर, सुकेश मिश्रा, राम मणि त्रिपाठी और निशा तिवारी जैसे स्टार्स शामिल हैं. फिल्म में संगीत साजन बी मिश्रा ने दिया है, जबकि गाने के बोल शेखर मधुर और आशुतोष तिवारी ने लिखे हैं. कोरियोग्राफी का जिम्मा राम देवन ने संभाला है. फिल्म में आर्ट डायरेक्शन अमरनाथ गुप्ता की है.

मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर पहले ही रिलीज कर दिया है. 3 मिनट 10 सेकेंड के ट्रेलर में दिखाया गया है कि अरविंद पर भूत-प्रेत का साया है, जो परिवार और आसपास के लोगों को परेशान करता है. वहीं, अरविंद माथे पर बिंदी और होंठों पर लाली लगाए डरावने अंदाज में कहते हैं कि जो उनकी बात नहीं मानेगा, उसकी जान खतरे में होगी. साथ ही, वह इस घर में किसी की शादी न होने की बात कहते दिखते हैं.

फिल्म में रोमांस, कॉमेडी और एक्शन का शानदार मिश्रण देखने को मिलेगा. यह फिल्म भोजपुरी सिनेमा के चाहने वालों के लिए एक शानदार मनोरंजन का पैकेज होने वाली है. दर्शक इस फिल्म को 26 अक्टूबर को जी बाइस्कोप पर देख सकते हैं.

इनपुट: आईएएनएस

