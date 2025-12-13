'हमारे पतिदेव जी', जब पीली साड़ी में आम्रपाली ने बिखेरा था अपना जलवा, निरहुआ ने खुद को ऐसे संभाला!

Nirahua-Amarpali Bhojpuri Hit Song: भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे हिट जोड़ियों में से दिनेश लाल यादव उर्फ 'निरहुआ' और आम्रपाली दुबे का गाना 'हमारे पतिदेव जी' तो आपने जरूर सुना होगा. याशी फिल्म्स के बैनर तले रिलीज हुए इस रोमांटिक म्यूजिक वीडियो सॉन्ग को अब तक 51 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और अभी भी ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है. इस गाने में निरहुआ और आम्रपाली का जबरदस्त डांस देखने को मिला था. दोनों की केमेस्ट्री भी फैंस को काफी पसंद आई है.

निरहुआ-आम्रपाली की केमेस्ट्री ने किया कमाल

2019 में रिलीज हुए इस गाने को इंदु सोनाली और नीलकमल ने गाया था, जो आज भी दर्शकों के दिलों पर छाया हुआ है. इसके लिरिक्स को आज़ाद सिंह और साजन मिश्रा ने लिखा है. गाने की कहानी शादीशुदा कपल की छोटी-मोटी नोकझोंक और प्यार के इर्द-गिर्द घूमती है. गाने में आम्रपाली दुबे की एंट्री और ऊपर से निरहुआ के साथ केमेस्ट्री ने दर्शकों को वीडियो देखने पर मजबूर कर दिया था. आज भी यूपी-बिहार की शादियों में इस गाने को उतने ही पसंद से बजाया जाता है.

गाने की इस लाइन ने फैंस को किया क्रेजी

गाने के वीडियो में निरहुआ ने लाल रंग का जैकेट पहना है, जो उनपर काफी जच रहा है. वही, आम्रपाली ने पीली साड़ी में और अपने डांस मूव्स से फैंस को अपना कायल बना दिया है. गाने की ये लाइन 'एक तो लेट से आते हैं इंग्लिश में बतियाते हैं, खाएं रतियां में जोड़े-जोड़े सेव जी हमारे पतिदेव जी' सोशल मीडिया पर काफी फेमस हैं. इस्टाग्राम पर इस लाइन पर कई रील भी बनाए जा चुके हैं.

गाने पर फैंस का शानदार रिएक्शन

गाने पर रिएक्ट करते हुए एक फैन ने लिखा- निरहुआ भैया, क्या गजब का गाना है, मजा आ गया. वही एक ने लिखा, मस्त गाना. एक ने कमेंट कर लिखा- शानदार गाना. वही एक अन्य ने कमेंट कर लिखा- जब भी मूड खराब हो तो इस गाने को सुन लेता हूं, सब ठीक लगने लगता है. इन सारे कमेंट्स से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि निरहुआ और आम्रपाली के इस गाने को फैंस कितना पसंद करते हैं. भले ही गाने को रिलीज हुए 6 साल हो चुके हैं, पर इसने अभी भी फैंस के दिलों में अपनी जगह बनाए हुए हैं.

