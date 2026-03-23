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भोजपुरी स्टार पवन सिंह की बढ़ी मुश्किलें, अंजलि राघव की शिकायत पर हरियाणा महिला आयोग ने भेजा नोटिस

Pawan Singh VS Anjali Raghav: पवन सिंह बहुत मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं. इस बार भोजपुरी सुपरस्टार के हरियाणा महिला आयोग ने नोटिस जारी किया है. आयोग ने अंजली राघव मामले में 2 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा है. 

Written By  Shailendra |Last Updated: Mar 23, 2026, 06:49 PM IST

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Pawan Singh VS Anjali Raghav (Photo- वीडियो ग्रैब)
Pawan Singh VS Anjali Raghav (Photo- वीडियो ग्रैब)

Bhojpuri News: भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह एक बार फिर कानूनी विवादों में फंसते नजर आ रहे हैं. हरियाणवी एक्ट्रेस अंजलि राघव ने पवन सिंह पर गंभीर आरोप लगाया है. एक्ट्रेस के आरोप के बाद हरियाणा राज्य महिला आयोग ने पवन सिंह को नोटिस जारी किया है. आयोग ने 2 अप्रैल, 2026 को फरीदाबाद कार्यालय में पवन सिंह को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का नोटिस जारी किया है.

हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेनू भाटिया ने कहा कि एक्ट्रेस की शिकायत बेहद गंभीर है और इसकी गहन जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि हमने दोनों पक्षों (पवन सिंह और अंजलि राघव) को 2 अप्रैल को आमने-सामने पूछताछ के लिए बुलाया है. कानून के दायरे में रहकर उचित कार्रवाई की जाएगी.

एक्ट्रेस अंजलि राघव ने हरियाणा महिला आयोग में पवन सिंह के खिलाफ शिकायत दी है. आयोग में दी गई शियकात के अनुसार, ये मामला अगस्त 2025 का है. जब पवन सिंह और अंजलि राघव उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक प्रोग्राम के लिए एक साथ मौजूद थे. अंजलि राघव का आरोप है कि स्टेज पर पवन सिंह ने उन्हें गलत तरीके से छुआ. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कराया गया था, जिससे बाद पवन सिंह की खूब आलोचना हुई थी.

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ऐसा क्यों फिर सुर्खियों में आया ये मामला?
दिलचस्प बात यह है कि घटना के बाद एक समय ऐसा आया था जब मामला शांत हो गया था. अंजलि राघव के विरोध के बाद पवन सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर माफी मांग ली थी. हालांकि, अब एक्ट्रेस अंजलि राघव ने अब फिर से महिला आयोग का दरवाजा खटखटाया है. इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि वह इस मामले में न्याय चाहती हैं.

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