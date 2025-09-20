Rise And Fall में जाएंगे खेसारी लाल यादव? क्या इस वजह से शो से बाहर गए पवन सिंह!
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2929733
Zee Bihar JharkhandBhojpuri Cinema

Rise And Fall में जाएंगे खेसारी लाल यादव? क्या इस वजह से शो से बाहर गए पवन सिंह!

Khesari Lal Yadav and Pawan Singh News: क्या भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव 'राइज एंड फॉल' में जाने वाले हैं? जब से पवन सिंह इस शो से बाहर हुए हैं, तब से भोजपुरी इंडस्ट्री में इस बात की खूब चर्चा हो रही है. हालांकि, अभी इसकी कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है.

Written By  Shailendra |Last Updated: Sep 20, 2025, 12:39 PM IST

Trending Photos

खेसारी लाल यादव और पवन सिंह (File Photo)
खेसारी लाल यादव और पवन सिंह (File Photo)

Rise And Fall: भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के 'राइज एंड फॉल' (Rise And Fall) रियलिटी शो छोड़ने के बाद अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि मेकर्स खेसारी लाल यादव को शो में लाने की प्लालिंग कर रहे हैं. वहीं, इस अटकलबाजी के बीच चर्चा होने लगी है कि पवन सिंह क्या इस वजह से शो से बाहर गए! फिलहाल, इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

खेसारी लाल यादव की एंट्री की अटकलें
पवन सिंह के 'राइज एंड फॉल' छोड़ने के बाद शो की टीआरपी और दर्शकों की रुचि बनाए रखने के लिए ऐसी खबरें सामने आई हैं कि मेकर्स खेसारी लाल यादव को शो में ला सकते हैं. ध्यान रहें कि खेसारी लाल यादव पहले भी बिग बॉस जैसे रियलिटी शो का हिस्सा रह चुके हैं. भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी का अंदाज दर्शकों को काफी एंटरटेन करता है.

पवन सिंह के शो छोड़ने की वजह
'राइज एंड फॉल' शो में पवन सिंह ने अपनी सादगी और शांत स्वभाव से दर्शकों का दिल जीत लिया था. हालांकि, कुछ वजहों से पावरस्टार को यह शो बीच में ही छोड़ना पड़ा, जिससे उनके फैंस और शो के बाकी कंटेस्टेंट्स काफी इमोशनल हो गए. सूत्रों के अनुसार, पवन सिंह ने कुछ व्यक्तिगत और चुनावी कमिटमेंट्स की वजह से शो छोड़ा है.

Add Zee News as a Preferred Source

​यह भी पढ़ें: क्या खैनी खाते हैं भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह? जानिए वायरल वीडियो का पूरा सच

पवन सिंह का खेसारी ने किया था समर्थन
भोजपुरी सिनेमा के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव ने इंस्टाग्राम पर लाइव आकर पवन सिंह का समर्थन किया था. उन्होंने शो मेकर्स से अपील की थी कि वह पवन सिंह की छवि को निगेटिव रूप से पेश न करें. खेसारी ने कहा था कि पवन सिंह उनके बड़े भाई हैं और वे शो में भोजपुरी भाषा का मान बढ़ा रहे हैं.

यह भी पढ़ें:'पवन जी, आई लव यूं...', भोजपुरी पावरस्टार पवन सिंह ने जानिए क्या दिया रिप्लाई

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Bhojpuri news

Trending news

Bihar crime
हथियारबंद बदमाशों ने की CSP संचालक से 16 लाख की लूट, भागते समय ग्रामीण की मौत
Bihar News
'बड़े भाई की भूमिका में राजद',सीट बंटवारे से पहले तेजस्वी यादव के करीबी नेता का बयान
Bhojpuri news
क्या खैनी खाते हैं भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह? जानिए वायरल वीडियो का पूरा सच
president draupadi murmu
हिंदू रीति-रिवाज से पूर्वजों का 'पिंडदान'-'तर्पण' करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू
Bihar News
'ठगने में नटवरलाल का दादा हैं प्रशांत किशोर', संजय जायसवाल ने समझाया 'ठगी का गणित'
Purnia News
पूर्णिया में मुस्लिम युवक ने तोड़ी दुर्गा मां की प्रतिमा, नवरात्र से पहले तनाव
Rail Teka Andolan
पटरी पर उतरा कुड़मी समाज, आज से रेल टेका आंदोलन, जानें क्यों कर रहे प्रदर्शन
Jharkhand news
499 से 1699 रुपए में बेचते थे बच्चों के 'पोर्न वीडियो', एक महिला की वजह से खुला राज
Bihar News
'गठबंधन नहीं तो वोट नहीं', AIMIM कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी की रोकी बिहार अधिकार यात्रा
Bhojpuri news
'गिद्ध के मनाने से...' भोजपुरी सुपरस्टार के निशाने पर राहुल गांधी
;