क्या खेसारी लाल यादव की Ex-गर्लफ्रेंड ने की गुपचुप शादी? जानिए इसकी सच्चाई

Bhojpuri News: खेसारी लाल यादव की Ex-गर्लफ्रेंड काजल राघवानी की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं! अब चर्चा हो रही है कि क्या काजल राघवानी ने शादी कर ली है?

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Oct 13, 2025, 04:26 PM IST

काजल राघवानी ने अरविंद अकेला कल्लू संग शेयर की तस्वीर (@kajalraghwani)
काजल राघवानी ने अरविंद अकेला कल्लू संग शेयर की तस्वीर (@kajalraghwani)

Kajal Raghwani Secretly Married: भोजपुरी सिनेमा की खूबसूरत अदाकारा काजल राघवानी ने क्या शादी कर ली है? काजल ने शादी की तो आखिर कौन हैं उनका पति? सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा खूब हो रही है. यूजर कह रहे हैं कि क्या सच में खेसारी लाल यादव की एक्स गर्लफ्रेंड काजल राघवानी ने गुपचुप शादी की है? क्या है इसके पीछे की सच्चाई चलिए जानते हैं.

काजल राघवानी की शादी का जानिए पूरा सच क्या है? 
दरअसल, भोजपुरी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री काजल राघवानी और सुपरस्टार अरविंद अकेला कल्लू की अपकमिंग फिल्म 'प्रेम विवाह' को लेकर सुर्खियों में हैं. सोमवार को काजल ने अभिनेता के साथ तस्वीर पोस्ट की. काजल ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर अरविंद के साथ एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें दोनों नवविवाहित जोड़े के रूप में नजर आ रहे हैं. तस्वीर में काजल नई-नवेली दुल्हन के लुक में सजी-धजी दिख रही हैं, जबकि अरविंद शर्ट-पैंट में नजर आ रहे हैं, दोनों के गले में वरमाला हैं.

काजल ने तस्वीर के साथ कैप्शन लिखा कि 'प्रेम विवाह' लो जी, शादी का खर्चा बचाने में कामयाब रहे. जल्द ही 'प्रेम विवाह' लेकर आएंगे. पोस्ट को देख प्रशंसक कमेंट सेक्शन पर तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं और कई यूजर्स ये कयास लगा रहे हैं कि ये तस्वीर उनकी शूटिंग की हो सकती है.

A post shared by Kajal Sharda (@kajalraghwani)फिल्म 'प्रेम विवाह' में काजल और अरविंद मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे. यह जोड़ी पहले भी फिल्म 'प्रतिबंध' में एकसाथ काम कर चुकी है, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया था. फैंस इस नई फिल्म में उनकी जोड़ी को फिर से देखने के लिए उत्साहित हैं. फिल्म का निर्देशन संजय श्रीवास्तव कर रहे हैं, जबकि रोशन सिंह इसके निर्माता हैं. शर्मिला आर. सिंह इस प्रोजेक्ट की सह-निर्माता हैं.

फिल्म में समर्थ चतुर्वेदी, संजय पांडे, विनोद मिश्रा, रामू साजन सिंह, संतोष श्रीवास्तव, रीना सिद्दीकी, धीरेंद्र धर्मा, दीपिका सिंह, सपना यादव, सुप्रिया, सबनम, सन्नी, धर्मेंद्र, अंकिता, मुस्कान और आशीष यादव जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में दिखेंगे. यह फिल्म भोजपुरी दर्शकों के लिए मनोरंजन का जबरदस्त डोज लेकर आएगी.

यह भी पढ़ें: अरविंद अकेला कल्लू खेल रहे कोमल सिंह संग 'टिकुलिया' वाला खेल! दिखी शानदार केमिस्ट्री

काजल राघवानी भोजपुरी सिनेमा की टॉप अभिनेत्रियों में से एक हैं. उन्होंने खेसारी लाल यादव, पवन सिंह और दिनेश लाल यादव (निरहुआ) जैसे सुपरस्टार्स के साथ कई सुपरहिट फिल्में दी हैं. उनकी एक्टिंग और खूबसूरती ने लाखों दिल जीते हैं. वर्कफ्रंट की बात करें तो काजल की हालिया रिलीज फिल्में 'डायन पतोहिया', 'मुनिया', 'लाडली बहू', 'अमीरों का दहेज', और 'गुजराती बहू' हैं. उनकी फिल्म 'बड़की दीदी' का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर हो चुका है.

इनपुट: आईएएनएस

यह भी पढ़ें: पवन सिंह को ये किसकी 'नथुनिया पागल कईले बा'! पूरी खबर पढ़िए और सबकुछ जानिए

