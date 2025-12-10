यूट्यूब पर अब भी राज कर रहा ‘हेलो कौन’, रितेश पांडेय ने गाया भोजपुरी का सबसे हिट गाना

Ritesh Pandey Song: भोजपुरी का एक ऐसा गाना है, जो आज यूट्यूब पर सबसे ज्यादा व्यूज़ पाने वाला गाना बन चुका है. हम बात कर रहे हैं 6 साल पहले रिलीज हुए सुपरस्टार गायक रितेश पांडेय के सुपरहिट गीत ‘हेलो कौन’ की. यह गाना रिलीज होते ही इतना लोकप्रिय हुआ कि इसे मिलियन नहीं बल्कि बिलियन व्यूज़ मिले. यह गीत साल 2019 में Riddhi Music World के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया था. अपलोड होते ही यह ट्रेंडिंग में आ गया था और अब तक इस गाने पर 1 बिलियन से ज्यादा व्यूज़ तथा 4 मिलियन से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं. इस गाने के वीडियो में रितेश पांडेय और स्नेहा उपाध्याय की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया.

रितेश पांडे का सबसे हिट गाना

‘हेलो कौन’ गाना भोजपुरी गायक रितेश पांडेय और स्नेहा उपाध्याय की आवाज़ में है, जिनकी जुगलबंदी से पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री झूम उठी थी. यह 6 साल पुराना गाना आज भी ट्रेंड कर रहा है. इसके बोल आशीष वर्मा ने लिखे हैं और म्यूजिक भी आशीष वर्मा ने ही दिया है. इस गाने का वीडियो सोनू वर्मा और आशीष यादव ने डायरेक्ट किया है.

फैंस की दीवानगी और रिकॉर्ड कमेंट्स

'हेलो कौन' गाने को फैंस लगातार प्यार दे रहे हैं. रितेश पांडेय के इस गीत पर लोग ताली बजाकर और कमेंट कर अपनी खुशी जताते हैं. इस गाने पर अब तक 1,56,702 कमेंट्स आ चुके हैं. एक यूजर ने इसे भोजपुरी का सबसे बड़ा गाना बताया, जबकि एक अन्य ने लिखा कि इस गाने ने LOCKDOWN की याद दिला दी. फैंस हार्ट इमोजी के जरिए भी इस गाने के प्रति अपना प्यार ज़ाहिर कर रहे हैं.

रितेश पांडेय के अन्य हिट गाने

रितेश पांडेय के कई और सुपरहिट गाने हैं, जो समय–समय पर ट्रेंडिंग में रहते हैं. उनका हिट गाना 'लैंडिया लंदन से लाएंगे' अभी भी ट्रेंड कर रहा है और इसे अब तक 669 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं. उनका एक और लोकप्रिय गाना 'पियवा से पहिले हमार रहलू' भी खूब वायरल हुआ था, जिसे अब तक 365 मिलियन व्यूज़ मिल चुके हैं.

