Rise And Fall में जाने के लिए पवन सिंह को मिली इतनी फीस, उतने में बनी जाएंगी 27 से ज्यादा भोजपुरी फिल्में!
Zee Bihar JharkhandBhojpuri Cinema

Rise And Fall में जाने के लिए पवन सिंह को मिली इतनी फीस, उतने में बनी जाएंगी 27 से ज्यादा भोजपुरी फिल्में!

Bhojpuri Cinema Superstar Pawan Singh: पवन सिंह इन दिनों खूब चर्चा में हैं. इसकी वजह है कि हाल के विवाद और राइज एंड फॉल शो में उनकी एंट्री. वहीं, सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि पवन सिं ने इस शो में शामिल होने के लिए 27 करोड़ रुपए फीस ली है.

Written By  Shailendra |Last Updated: Sep 12, 2025, 01:30 PM IST

Rise And Fall के लिए पवन सिंह को मिली इतनी फीस
Rise And Fall के लिए पवन सिंह को मिली इतनी फीस

Pawan Singh: भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह के 'राइज एंड फॉल' (Rise and Fall) रियलिटी शो में शामिल होने के बाद से लगातार चर्चा में बने हुए हैं. पवन सिंह के इस फैसले ने न केवल उनके फैंस को, बल्कि पूरे एंटरटेनमेंट जगत को हैरान कर दिया है. इसी बीच कई सवाल भी उठ रहे हैं, जिनमें उनकी फीस और बिग बॉस जैसे लोकप्रिय शो को न चुनने की वजह शामिल है. खैर, हम चलिए इस ऑर्टिकल में जानते हैं कि पवन सिंह को 'राइज एंड फॉल' में जाने के लिए कितनी फीस मिली है.

क्या 'राइज एंड फॉल' के लिए 27 करोड़ रुपये मिले?
सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि पवन सिंह ने 'राइज एंड फॉल' में हिस्सा लेने के लिए 27 करोड़ रुपए की भारी-भरकम फीस ली है. यह दावा दर्शकों के बीच एक बड़ा सवाल बन गया है. हालांकि, इस दावे की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. पवन सिंह या उनकी टीम की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आया है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Raushan Singh Hero (@raushansinghhero)

​यह भी पढ़ें: 'एक घंटा जमकर गाली दूंगा', भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने ऐसा क्यों कहा?

क्या 'राइज एंड फॉल' ने 'बिग बॉस' की टीआरपी पर असर डाला?
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और दर्शकों का कहना है कि पवन सिंह के 'राइज एंड फॉल' में आने से 'बिग बॉस 19' की टीआरपी पर असर पड़ा है. उनका तर्क है कि पवन सिंह के फैंस दोनों शो के बीच बंट गए हैं, जिससे 'बिग बॉस' को नुकसान हो रहा है. दरअसल, पवन सिंह का 'राइज एंड फॉल' में आना एक बड़ा कदम है, जिसने भोजपुरी मनोरंजन जगत में हलचल मचा दी है.

यह भी पढ़ें:जहां पवन सिंह हो, वहां की चर्चा ना हो ये हो नहीं सकता! अब आकृति नेगी को दिया ये ऑफर

;