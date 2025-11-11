Advertisement
'मुझे डराया जा रहा है' बिहार चुनाव में ज्योति सिंह का वीडियो वायरल, चर्चा में क्यों आ गए पवन सिंह?

Jyoti Singh: बिहार विधानसभा चुनाव के बीच काराकाट से निर्दलीय प्रत्याशी ज्योति सिंह ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं. ज्योति ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर कहा कि उन्हें और उनके मैनेजर को रातभर परेशान किया जा रहा है और चुनाव न लड़ने का दबाव बनाया जा रहा है. ज्योति सिंह ने बिहारवासियों से अपील की कि वे वोट से जवाब दें और न्याय का साथ दें.

Nov 11, 2025

Jyoti Singh: ज्योति सिंह बिहार विधानसभा चुनाव और अपने पति पवन सिंह दोनों को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं. ज्योति काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं. इस बीच ज्योति सिंह ने पुलिस पर उन्हें परेशान करने का आरोप लगाया है. ज्योति सिंह ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वे रात के समय पुलिस की गाड़ी के सामने दिख रही हैं और उनके साथ बाकी लोग भी मौजूद हैं.

वीडियो में ज्योति पुलिस से कह रही हैं कि बिना महिला कॉस्टेबल के आप कैसे आ गए और कैसे उनके मैनेजर को परेशान किया जा रहा है. ज्योति का कहना है कि पुलिस 4 घंटों से उन्हें परेशान कर रही है और चुनाव न लड़ने का दबाव बना रही है. उन्होंने वीडियो पोस्ट कर बिहारवासियों के लिए लिखा, आप लोग वोट से जवाब दें. मेरे साथ इंसाफ आप ही को करना है, खासकर माता बहनों से विनती है. कमेंट सेक्शन में यूजर्स भी ज्योति सिंह को सपोर्ट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि नारी शक्ति जिंदाबाद. आप जरूर जीतेंगी. बेस्ट ऑफ लक, ज्योति जी.

एक अन्य ने लिखा, 'अकेली महिला को देखकर हर कोई उस पर रौब जमाने की कोशिश करता है, आपको डरना नहीं है.' ज्योति सिंह काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं. पहले खबरें आई थीं कि प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज से ज्योति को टिकट मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. चुनाव लड़ने को लेकर पवन सिंह और ज्योति के बीच भी विवाद हुआ था. पवन सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा था कि वे ये सब सिर्फ बिहार चुनाव लड़ने के लिए कर रही हैं.

ज्योति सिंह बिहार विधानसभा चुनाव के अलावा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में बनी रहती हैं. हाल ही में पवन सिंह से शादी करने के फैसले पर ज्योति ने मीडिया को दिए इंटरव्यू में कहा कि वे पवन सिंह के शादी करने को लेकर कभी एक्साइटेड नहीं थीं, क्योंकि शादी का फैसला उनके परिवार का था. ज्योति ने बताया कि शादी के वक्त भी वे पवन सिंह से कुछ सवाल करना चाहती थीं, लेकिन आज तक भी उन सवालों के जवाब नहीं मिले.
