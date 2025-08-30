'सौभाग्य मेरा तुम्हारी मां होने का'... अक्षरा सिंह के जन्मदिन पर नीलिमा सिंह ने किया पोस्ट

Akshra Singh News: भोजपुरी इंडस्ट्री की जानी-मानी अभिनेत्री अक्षरा सिंह सिर्फ अपनी एक्टिंग और गायिकी के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी सुर्खियों में रहती है. वह शनिवार को 32वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही है. इस मौके पर उनकी मां नीलिमा सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक बेहद खास तस्वीर और भावुक कैप्शन साझा किया, जिसने अक्षरा के फैन्स के साथ-साथ आम दर्शकों के दिल को भी छू लिया.

नीलिमा सिंह ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर साझा की है, जिसमें अक्षरा सिंह पीले रंग की साड़ी पहने हुए एक चौकी पर बैठी नजर आ रही हैं. उनकी साड़ी में चौड़ा गुलाबी बॉर्डर और पल्लू है, जिस पर छोटे-छोटे डिजाइन बने हुए हैं. कानों में बड़े झुमके, गले में हार, हाथों में साड़ी से मैच करती चूड़ियां और माथे पर बिंदी...ये सब मिलकर अक्षरा की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं. उन्होंने बालों को खुला छोड़ा हुआ है.

ये भी पढ़ें: आम्रपाली दुबे ने अरविंद अकेला के 'कजरा कमर में' पर बनाई रील, जीता फैंस का दिल

Add Zee News as a Preferred Source

तस्वीर में उनकी मां नीलिमा सिंह ने भी हू-ब-हू ऐसी ही साड़ी पहनी हुई है। वह अक्षरा के पैरों में आलता लगा रही हैं। उनके भी हाथों में चूड़ियां हैं, माथे पर बिंदी है और बाल खुले हैं। यह तस्वीर किसी रस्म के दौरान खींची गई लग रही है, इसमें आसपास कुछ और महिलाएं भी नजर आ रही हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह कोई पारिवारिक कार्यक्रम या खास रस्म हो रही है.

नीलिमा सिंह ने इस तस्वीर के साथ जो कैप्शन लिखा, वह हर किसी के दिल को छू गया। उन्होंने लिखा, सौभाग्य मेरा तुम्हारी मां होने का... असंख्य मांओं में मैं भी एक मां... ईश्वर तुम्हें हमेशा खुश रखें, स्वस्थ रखें, दुनिया की तुच्छ साजिशों से बेखबर बेपरवाह रखें... यही अर्जी है ईश्वर से और उन सबों का दिल से आभार व्यक्त करती हूं, जो हर कदम पर हर सुख-दुख में मेरे बच्चे का हौसला बढ़ाते रहे, साथ खड़े रहे. सभी को धन्यवाद, हैप्पी बर्थडे बच्चा.

इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!