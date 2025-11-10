IFFI 2025: नीतू चंद्रा की भोजपुरी फिल्म 'छठ' ने बनाया रिकॉर्ड, इंडियन पैनोरमा सेक्शन में होगी स्क्रीनिंग

IFFI 2025: राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता नितिन चंद्रा की तरफ से निर्देशित भोजपुरी फिल्म 'छठ' को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 56वें ​​संस्करण में भारतीय पैनोरमा सेक्शन के लिए चुना गया है. यह फिल्म भारत के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक छठ में भक्ति, अनुशासन और गहन आस्था को उजागर करती है.

इस फिल्म का प्रीमियर इस साल की शुरुआत में अक्टूबर में वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हुआ था. फिल्म में दीपक सिंह मुख्य भूमिका में थे. निर्माता नीतू चंद्रा ने IFFI, गोवा 2025 में भोजपुरी फिल्म 'छठ' की आगामी स्क्रीनिंग पर अपनी खुशी व्यक्त की.

उन्होंने IFFI चयन को टीम के लिए गर्व और भावनात्मक क्षण बताया. पोस्टर शेयर करते हुए निर्माता नीतू चंद्रा ने लिखा कि हम सभी के लिए गर्व और भावुक क्षण! हमारी फिल्म 'छठ' को आधिकारिक तौर पर IFFI, गोवा 2025 के लिए चुना गया है.

उन्होंने आगे कहा कि यह वाकई खास है, IFFI में केवल दूसरी या तीसरी बार कोई भोजपुरी फिल्म दिखाई जाएगी. अपनी भाषा, कहानियों और संस्कृति को इतने बड़े मंच पर चमकते देखना भोजपुरी सिनेमा के लिए एक बड़ी छलांग है.

निर्माता नीतू चंद्रा ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि हर प्रोजेक्ट के साथ हम अपने गृह राज्य को सम्मान और सकारात्मक ध्यान वापस दिलाने का प्रयास कर रहे हैं. मुझे यह देखकर बहुत खुशी हुई कि इस साल पूरे देश में इस महोत्सव की चर्चा हो रही है. यह फिल्म हमारी जड़ों के प्रति एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि है और भारतीय पैनोरमा के लिए चुना जाना एक सम्मान की बात है जो हमें ऐसी कहानियां सुनाते रहने के लिए प्रेरित करती है.

